Всесвітні ігри-2022: Україна на другому місці у медальному заліку

Збірна України закріпилася серед лідерів медального заліку Всесвітніх ігор-2022

Українці вибороли 17 медалей за два дні Всесвітніх ігор / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бірмінгемі (штат Алабама, США) триває боротьба за нагороди Всесвітніх ігор-2022 – міжнародних змагань з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор. До речі, чемпіонкою Всесвітніх ігор вперше у кар'єрі стала Аніта Серьогіна.

У турнірі беруть участь 103 спортсмени з України, які виступатимуть у 19 видах спорту.

Реклама

Після двох днів змагань наші спортсмени здобули найбільшу кількість медалей серед усіх учасників. На рахунку українців 17 медалей.

Усі медалі України на Всесвітніх іграх-2022:

Золото:

Реклама

Софія Гречка (підводне плавання, 200 м, монопласт);

Анжеліка Терлюга (карате, 55 кг);

Аніта Серьогіна (карате, 61 кг);

Володимир Рисієв (пауерліфтинг, важка вага);

Світлана Яромка (сумо, важка вага, понад 80 кг);

Важа Даіаурі (сумо, середня вага, 115 кг).

Срібло:

Станіслав Горуна (карате, 75 кг);

Софія Гречка (підводне плавання, 400 м, монопласт);

Микола Баранник (пауерліфтинг, середня вага);

Іванна Березовська (сумо, важка вага, понад 80 кг);

Демід Караченко (сумо, легка вага, 85 кг);

Карина Колесник (сумо, середня вага, 80 кг).

Бронза:

Анастасія Дерев'янко (пауерліфтинг, легка вага);

Лариса Соловйова (пауерліфтинг, середня вага);

Святослав Семикрас (сумо, легка вага, 85 кг);

Данило Ковальов (пауерліфтинг, важка вага);

Анастасія Антоняк (підводне плавання, 400 м, монопласт).

Реклама

У медальному заліку українці йдуть другим, попереду збірна Колумбії, яка має на золото більше. У топ-5 також знаходяться Японія, Німеччина та Китай.

Медальний залік Світових ігор (після другого дня)

Колумбія – 14 медалей (7 золотих + 4 срібних + 3 бронзові); Україна – 17 медалей (6 золотих + 6 срібних + 5 бронзових); Японія – 12 медалей (6 золотих + 4 срібних + 2 бронзові); Німеччина – 9 медалей (6 золотих + 1 срібна + 2 бронзові); Китай – 10 медалей (5 золотих + 4 срібних + 1 бронзова); Угорщина – 12 медалей (4 золоті + 4 срібні + 4 бронзові); Італія – 9 медалей (4 золоті + 3 срібні +2 бронзові); Єгипет – 5 медалей (3 золоті + 1 срібна + 1 бронзова); Польща – 7 медалей (2 золоті + 2 срібні + 3 бронзові); Іспанія – 4 медалі (2 золоті + 2 срібні + 0 бронзові).

Day 2 of The World Games saw some extreme heat, some extreme storms and some extreme competition!

Here's how the medal table stands:

1. Colombia 7 4 3 14 overall

2. Ukraine 6 6 5 17 overall

3. Japan 6 4 2 12 overall

Let's see how things stand in 24 hours. pic.twitter.com/d5l2iDW2PU — The World Games (@TheWorldGames) July 10, 2022

Всесвітні ігри-2022 у Бірмінгемі завершуватимуться 17 липня.