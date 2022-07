Всесвітні ігри-2022: Україна на другому місці у медальному заліку

У Бірмінгемі (штат Алабама, США) триває боротьба за нагороди Всесвітніх ігор-2022 – міжнародних змагань з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор. До речі, чемпіонкою Всесвітніх ігор вперше у кар'єрі стала Аніта Серьогіна.

У турнірі беруть участь 103 спортсмени з України, які виступатимуть у 19 видах спорту.

Після двох днів змагань наші спортсмени здобули найбільшу кількість медалей серед усіх учасників. На рахунку українців 17 медалей.

Золото:

Срібло:

Бронза:

У медальному заліку українці йдуть другим, попереду збірна Колумбії, яка має на золото більше. У топ-5 також знаходяться Японія, Німеччина та Китай.

Day 2 of The World Games saw some extreme heat, some extreme storms and some extreme competition!

Here's how the medal table stands:

1. Colombia 7 4 3 14 overall

2. Ukraine 6 6 5 17 overall

3. Japan 6 4 2 12 overall

Let's see how things stand in 24 hours. pic.twitter.com/d5l2iDW2PU