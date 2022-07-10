Всесвітні ігри-2022: Україна на другому місці у медальному заліку

У Бірмінгемі (штат Алабама, США) триває боротьба за нагороди Всесвітніх ігор-2022 – міжнародних змагань з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор. До речі, чемпіонкою Всесвітніх ігор вперше у кар'єрі стала Аніта Серьогіна.
У турнірі беруть участь 103 спортсмени з України, які виступатимуть у 19 видах спорту.
Після двох днів змагань наші спортсмени здобули найбільшу кількість медалей серед усіх учасників. На рахунку українців 17 медалей.
Усі медалі України на Всесвітніх іграх-2022:
Золото:
- Софія Гречка (підводне плавання, 200 м, монопласт);
- Анжеліка Терлюга (карате, 55 кг);
- Аніта Серьогіна (карате, 61 кг);
- Володимир Рисієв (пауерліфтинг, важка вага);
- Світлана Яромка (сумо, важка вага, понад 80 кг);
- Важа Даіаурі (сумо, середня вага, 115 кг).
Срібло:
- Станіслав Горуна (карате, 75 кг);
- Софія Гречка (підводне плавання, 400 м, монопласт);
- Микола Баранник (пауерліфтинг, середня вага);
- Іванна Березовська (сумо, важка вага, понад 80 кг);
- Демід Караченко (сумо, легка вага, 85 кг);
- Карина Колесник (сумо, середня вага, 80 кг).
Бронза:
- Анастасія Дерев'янко (пауерліфтинг, легка вага);
- Лариса Соловйова (пауерліфтинг, середня вага);
- Святослав Семикрас (сумо, легка вага, 85 кг);
- Данило Ковальов (пауерліфтинг, важка вага);
- Анастасія Антоняк (підводне плавання, 400 м, монопласт).
У медальному заліку українці йдуть другим, попереду збірна Колумбії, яка має на золото більше. У топ-5 також знаходяться Японія, Німеччина та Китай.
Медальний залік Світових ігор (після другого дня)
- Колумбія – 14 медалей (7 золотих + 4 срібних + 3 бронзові);
- Україна – 17 медалей (6 золотих + 6 срібних + 5 бронзових);
- Японія – 12 медалей (6 золотих + 4 срібних + 2 бронзові);
- Німеччина – 9 медалей (6 золотих + 1 срібна + 2 бронзові);
- Китай – 10 медалей (5 золотих + 4 срібних + 1 бронзова);
- Угорщина – 12 медалей (4 золоті + 4 срібні + 4 бронзові);
- Італія – 9 медалей (4 золоті + 3 срібні +2 бронзові);
- Єгипет – 5 медалей (3 золоті + 1 срібна + 1 бронзова);
- Польща – 7 медалей (2 золоті + 2 срібні + 3 бронзові);
- Іспанія – 4 медалі (2 золоті + 2 срібні + 0 бронзові).
Day 2 of The World Games saw some extreme heat, some extreme storms and some extreme competition!— The World Games (@TheWorldGames) July 10, 2022
Here's how the medal table stands:
1. Colombia 7 4 3 14 overall
2. Ukraine 6 6 5 17 overall
3. Japan 6 4 2 12 overall
Let's see how things stand in 24 hours. pic.twitter.com/d5l2iDW2PU
Всесвітні ігри-2022 у Бірмінгемі завершуватимуться 17 липня.