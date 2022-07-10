Всемирные игры-2022: Украина на втором месте в медальном зачете

Сборная Украины закрепилась в числе лидеров медального зачета Всемирных игр-2022

Украинцы завоевали 17 медалей за два дня Всемирных игр / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бирмингеме (штат Алабама, США) продолжается борьба за награды Всемирных игр-2022 – международных соревнований по видам спорта, не входящих в программу Олимпийских игр. Кстати, чемпионкой Всемирных игр впервые в карьере стала Анита Серегина.

В турнире принимают участие 103 спортсмена из Украины, которые выступят в 19 видах спорта.

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После двух дней соревнований наши спортсмены завоевали наибольшее количество медалей среди всех участников. На счету украинцев 17 медалей.

Все медали Украины на Всемирных играх-2022:

Золото:

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София Гречко (подводное плавание, 200 м, монопласт);

Анжелика Терлюга (карате, 55 кг);

Анита Серегина (карате, 61 кг);

Владимир Рысиев (пауэрлифтинг, тяжелый вес);

Светлана Яромка (сумо, тяжелый вес, более 80 кг);

Важа Даиаури (сумо, средний вес, 115 кг).

Серебро:

Станислав Горуна (карате, 75 кг);

София Гречко (подводное плавание, 400 м, монопласт);

Николай Баранник (пауэрлифтинг, средний вес);

Иванна Березовская (сумо, тяжелый вес, более 80 кг);

Демид Караченко (сумо, легкий вес, 85 кг);

Карина Колесник (сумо, средний вес, 80 кг).

Бронза:

Анастасия Деревянко (пауэрлифтинг, легкий вес);

Лариса Соловьева (пауэрлифтинг, средний вес);

Святослав Семикрас (сумо, легкий вес, 85 кг);

Даниил Ковалев (пауэрлифтинг, тяжелый вес);

Анастасия Антоняк (подводное плавание, 400 м, монопласт).

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В медальном зачете украинцы идут вторыми, впереди сборная Колумбии, у которой на золото больше. В топ-5 также находятся Япония, Германия и Китай.

Медальный зачет Всемирных игр (после второго дня)

Колумбия – 14 медалей (7 золотых + 4 серебряных + 3 бронзовых); Украина – 17 медалей (6 золотых + 6 серебряных + 5 бронзовых); Япония – 12 медалей (6 золотых + 4 серебряных + 2 бронзовых); Германия – 9 медалей (6 золотых + 1 серебряная + 2 бронзовых); Китай – 10 медалей (5 золотых + 4 серебряных + 1 бронзовая); Венгрия – 12 медалей (4 золотых + 4 серебряных + 4 бронзовых); Италия – 9 медалей (4 золотых + 3 серебряных +2 бронзовых); Египет – 5 медалей (3 золотых + 1 серебряная + 1 бронзовая); Польша – 7 медалей (2 золотых + 2 серебряных + 3 бронзовых); Испания – 4 медалей (2 золотых + 2 серебряных + 0 бронзовых).

Day 2 of The World Games saw some extreme heat, some extreme storms and some extreme competition!

Here's how the medal table stands:

1. Colombia 7 4 3 14 overall

2. Ukraine 6 6 5 17 overall

3. Japan 6 4 2 12 overall

Let's see how things stand in 24 hours. pic.twitter.com/d5l2iDW2PU — The World Games (@TheWorldGames) July 10, 2022

Всемирные игры-2022 в Бирмингеме завершатся 17 июля.