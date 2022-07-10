Всемирные игры-2022: Украина на втором месте в медальном зачете

В Бирмингеме (штат Алабама, США) продолжается борьба за награды Всемирных игр-2022 – международных соревнований по видам спорта, не входящих в программу Олимпийских игр. Кстати, чемпионкой Всемирных игр впервые в карьере стала Анита Серегина.
В турнире принимают участие 103 спортсмена из Украины, которые выступят в 19 видах спорта.
После двух дней соревнований наши спортсмены завоевали наибольшее количество медалей среди всех участников. На счету украинцев 17 медалей.
Все медали Украины на Всемирных играх-2022:
Золото:
- София Гречко (подводное плавание, 200 м, монопласт);
- Анжелика Терлюга (карате, 55 кг);
- Анита Серегина (карате, 61 кг);
- Владимир Рысиев (пауэрлифтинг, тяжелый вес);
- Светлана Яромка (сумо, тяжелый вес, более 80 кг);
- Важа Даиаури (сумо, средний вес, 115 кг).
Серебро:
- Станислав Горуна (карате, 75 кг);
- София Гречко (подводное плавание, 400 м, монопласт);
- Николай Баранник (пауэрлифтинг, средний вес);
- Иванна Березовская (сумо, тяжелый вес, более 80 кг);
- Демид Караченко (сумо, легкий вес, 85 кг);
- Карина Колесник (сумо, средний вес, 80 кг).
Бронза:
- Анастасия Деревянко (пауэрлифтинг, легкий вес);
- Лариса Соловьева (пауэрлифтинг, средний вес);
- Святослав Семикрас (сумо, легкий вес, 85 кг);
- Даниил Ковалев (пауэрлифтинг, тяжелый вес);
- Анастасия Антоняк (подводное плавание, 400 м, монопласт).
В медальном зачете украинцы идут вторыми, впереди сборная Колумбии, у которой на золото больше. В топ-5 также находятся Япония, Германия и Китай.
Медальный зачет Всемирных игр (после второго дня)
- Колумбия – 14 медалей (7 золотых + 4 серебряных + 3 бронзовых);
- Украина – 17 медалей (6 золотых + 6 серебряных + 5 бронзовых);
- Япония – 12 медалей (6 золотых + 4 серебряных + 2 бронзовых);
- Германия – 9 медалей (6 золотых + 1 серебряная + 2 бронзовых);
- Китай – 10 медалей (5 золотых + 4 серебряных + 1 бронзовая);
- Венгрия – 12 медалей (4 золотых + 4 серебряных + 4 бронзовых);
- Италия – 9 медалей (4 золотых + 3 серебряных +2 бронзовых);
- Египет – 5 медалей (3 золотых + 1 серебряная + 1 бронзовая);
- Польша – 7 медалей (2 золотых + 2 серебряных + 3 бронзовых);
- Испания – 4 медалей (2 золотых + 2 серебряных + 0 бронзовых).
Day 2 of The World Games saw some extreme heat, some extreme storms and some extreme competition!— The World Games (@TheWorldGames) July 10, 2022
Here's how the medal table stands:
1. Colombia 7 4 3 14 overall
2. Ukraine 6 6 5 17 overall
3. Japan 6 4 2 12 overall
Let's see how things stand in 24 hours. pic.twitter.com/d5l2iDW2PU
Всемирные игры-2022 в Бирмингеме завершатся 17 июля.