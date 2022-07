Всемирные игры-2022: Украина на втором месте в медальном зачете

В Бирмингеме (штат Алабама, США) продолжается борьба за награды Всемирных игр-2022 – международных соревнований по видам спорта, не входящих в программу Олимпийских игр. Кстати, чемпионкой Всемирных игр впервые в карьере стала Анита Серегина.

В турнире принимают участие 103 спортсмена из Украины, которые выступят в 19 видах спорта.

После двух дней соревнований наши спортсмены завоевали наибольшее количество медалей среди всех участников. На счету украинцев 17 медалей.

Золото:

Серебро:

Бронза:

В медальном зачете украинцы идут вторыми, впереди сборная Колумбии, у которой на золото больше. В топ-5 также находятся Япония, Германия и Китай.

Day 2 of The World Games saw some extreme heat, some extreme storms and some extreme competition!

Here's how the medal table stands:

1. Colombia 7 4 3 14 overall

2. Ukraine 6 6 5 17 overall

3. Japan 6 4 2 12 overall

Let's see how things stand in 24 hours. pic.twitter.com/d5l2iDW2PU