Включно з допінг-грішником: Зеленський взяв для новорічного привітання трьох спортсменів

Жан Беленюк, Олег Верняєв та Юрій Чебан похвалилися тим, що взяли участь у записі новорічного привітання президента України

Олімпійські чемпіони - Верняєв, Чебан і Беленюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Три легендарні українські спортсмени повідомили у своїх соцмережах про зйомки в новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського.

У записі привітання, який українці побачать на Новий рік, взяли участь:

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Жан Беленюк – чемпіон Токіо-2020 у греко-римській боротьбі.

Олег Верняєв – чемпіон Ріо-2016 у спортивній гімнастиці.

Юрій Чебан – дворазовий олімпійський чемпіон Лондона-2012 та Ріо-2016 у веслуванні на каное.

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Нагадаємо, що Жан Беленюк є чинним депутатом. До парламенту він йшов разом із партією "Слуга народу".

А ось Олег Верняєв не поїхав на Ігри-2020 через проблеми з допінгом.

Раніше ми писали, що у новорічному зверненні 2020 року Володимир Зеленський зачепив і спорт. Згадав найсильнішого спортсмена планети Олексія Новікова.