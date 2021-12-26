Включая допинг-грешника: Зеленский взял для новогоднего поздравления трех спортсменов

Жан Беленюк, Олег Верняев и Юрий Чебан похвастались тем, что приняли участие в записи новогоднего поздравления президента Украины

Олимпийские чемпионы - Верняев, Чебан и Беленюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Три легендарных украинских спортсмена сообщили в своих соцсетях о съемках в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

В записи поздравления, которую украинцы увидят на Новый год приняли участие:

Реклама

Жан Беленюк – чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе.

Олег Верняев – чемпион Рио-2016 в спортивной гимнастике.

Юрий Чебан – двукратный олимпийский чемпион Лондона-2012 и Рио-2016 в гребле на каноэ.

Реклама

Напомним, что Жан Беленюк является действующим депутатом. В парламент он шел вместе с партией "Слуга народа".

А вот Олег Верняев не поехал на Игры-2020 из-за проблем с допингом.

Ранее мы писали, что в новогоднем обращении 2020 года Владимир Зеленский коснулся и спорта. Упомянул самого сильного спортсмена планеты Алексея Новикова.