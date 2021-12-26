Включая допинг-грешника: Зеленский взял для новогоднего поздравления трех спортсменов

Три легендарных украинских спортсмена сообщили в своих соцсетях о съемках в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского.
В записи поздравления, которую украинцы увидят на Новый год приняли участие:
- Жан Беленюк – чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе.
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- Олег Верняев – чемпион Рио-2016 в спортивной гимнастике.
- Юрий Чебан – двукратный олимпийский чемпион Лондона-2012 и Рио-2016 в гребле на каноэ.
Напомним, что Жан Беленюк является действующим депутатом. В парламент он шел вместе с партией "Слуга народа".
А вот Олег Верняев не поехал на Игры-2020 из-за проблем с допингом.
Ранее мы писали, что в новогоднем обращении 2020 года Владимир Зеленский коснулся и спорта. Упомянул самого сильного спортсмена планеты Алексея Новикова.