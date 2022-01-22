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Вкидання Росії? Україна заперечує заборону на фото з росіянами

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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22 січня, 00:17
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Сьогодні російські ЗМІ розтиражували новину про те, що українським спортсменам рекомендували не фотографуватися із росіянами під час Олімпіади-2022
Через спільні фото з росіянами регулярно виникають скандали
Через спільні фото з росіянами регулярно виникають скандали / Фото: REUTERS

Антиросійські рекомендації також включали заборону давати інтерв'ю російською мовою.

Читайте також: Україна порушує Олімпійську хартію: реакція РФ на антиросійську рекомендацію

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Утім, в Україні відмовилися підтверджувати чутки. У федерації біатлону відповіли, що вперше про це чують (хоча, за нашими даними, така розмова справді була).

"Вперше про таке чуємо, подібних рекомендацій федерація не отримувала. Якби вони були, то про них було б відомо, але ми, як уже було сказано, про таке чуємо вперше. У федерацію такі рекомендації не приходили", – заявив представник федерації на запит ТАCС.

Чому в Україні могли запровадити "антиросійські рекомендації"

Головне завдання можливих заборон – уникнути скандалу, а вони супроводжують Україну на кожній Олімпіаді.

Найсвіжіший скандал стався на Олімпіаді-2020 після обіймашок Ярослави Магучих із Марією Ласіцкене, довіреною особою Володимира Путіна.

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Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх
Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

У 2018 році на Іграх у Пхенчхані наш олімпійський чемпіон Олександр Абраменко обіймався та укутував в український прапор росіянина Іллю Бурова.

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А ще перед цим, 2016-го в Ріо, Олег Верняєв на п'єдесталі мало не цілувався з представником Росії Давидом Белявським.

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