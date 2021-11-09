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Встиг зреагувати! Польський спортсмен мало не загинув на олімпійській трасі Пекіна

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
9 листопада, 15:12
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Саночник Матеуш Сохович отримав тяжкі травми після нещасного випадку на тренуванні на трасі Олімпіади-2022
Матеуш Сохович з траси потрапив у лікарню
Матеуш Сохович з траси потрапив у лікарню

У Соховича діагностували сильне пошкодження лівої колінної чашечки та поріз правої ноги після удару в бар'єр у Національному центрі Яньцин, який використовуватиметься для проведення зимових Олімпійських ігор-2022.

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"Мені дали зелене світло для виїзду на трасу. Вперше я зміг спокійно проїхати ці два складні повороти. Але раптом я побачив на трасі зачинені ворота.

Тоді я випустив сани з-під себе і зайняв позицію як лижник на швидкісному спуску. Я сподівався, що на такій швидкості зможу перестрибнути через бар'єр. Проте все відбувалося дуже швидко, і я не мав часу на стрибок.

Ось чому у мене пошкоджено ноги, а не все інше тіло. Якби я не встиг зреагувати, це могло б призвести до трагедії", – наводить слова спортсмена. Onet.

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