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Помри, погань! Російський спортсмен біг у футболці з гербом України

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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4 травня, 11:01
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Пропагандисту Володимиру Соловйову не сподобалася футболка Олександра Антонова, який посів друге місце у популярних змаганнях
Антонов фінішує в українській футболці. Фото E1.RU
Антонов фінішує в українській футболці. Фото E1.RU

У Єкатеринбурзі скандалом завершився легкоатлетичний забіг "Травнева гроза". На нього звернув увагу головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов. До речі, нещодавно Соловйов фотографувався у Маріуполі.

Телеведучому не сподобався одяг одного з учасників.

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"Зверніть увагу на футболку спортсмена" , – написав Соловйов у соцмережах.

На фото уральський бігун Олександр Антонов, який посів друге місце. Він фінішував у футболці із гербом України.

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"На мене писипалися тонни хейту в соцмережах, я навіть не заходжу, блокую людей. Зрозуміло, що серед них є і боти, і реальні люди, але їх незліченна кількість. "Помри, мразь" – це найневинніше", – розповів Олександр Антонов в інтерв'ю E1.RU.

Раніше ми розповідали, як українська спортсменка покидала Київ після нападу Росії. Катерина Климюк йшла пішки 12 кілометрів.

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