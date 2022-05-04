Помри, погань! Російський спортсмен біг у футболці з гербом України

У Єкатеринбурзі скандалом завершився легкоатлетичний забіг "Травнева гроза". На нього звернув увагу головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов. До речі, нещодавно Соловйов фотографувався у Маріуполі.
Телеведучому не сподобався одяг одного з учасників.
"Зверніть увагу на футболку спортсмена" , – написав Соловйов у соцмережах.
На фото уральський бігун Олександр Антонов, який посів друге місце. Він фінішував у футболці із гербом України.
"На мене писипалися тонни хейту в соцмережах, я навіть не заходжу, блокую людей. Зрозуміло, що серед них є і боти, і реальні люди, але їх незліченна кількість. "Помри, мразь" – це найневинніше", – розповів Олександр Антонов в інтерв'ю E1.RU.
Раніше ми розповідали, як українська спортсменка покидала Київ після нападу Росії. Катерина Климюк йшла пішки 12 кілометрів.