Умри, мразь! Российский спортсмен бежал в футболке с гербом Украины

Пропагандисту Владимиру Соловьеву не понравилась футболка Александра Антонова, который занял второе место в популярных соревнованиях

Антонов финиширует в украинской футболке. Фото E1.RU

В Екатеринбурге скандалом завершился легкоатлетический забег "Майская гроза". На него обратил внимание главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. Кстати, недавно Соловьев фотографировался в Мариуполе.

Телеведущему не понравилась одежда одного из участников.

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"Обратите внимание на футболочку спортсмена", – написал Соловьев в соцсетях.

На фото запечатлен уральский бегун Александр Антонов, который занял второе место. Он финишировал в футболке с гербом Украины.

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"На меня обрушились тонны хейта в соцсетях, я даже не захожу, блокирую людей. Понятно, что среди них есть и боты, и реальные люди, но их бесчисленное количество. "Умри, мразь" – это самое безобидное", – рассказал Александр Антонов в интервью E1.RU.

Ранее мы рассказывали, как украинская спортсменка покидала Киев после нападения России. Екатерина Климюк шла пешком 12 километров.