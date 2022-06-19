Українські сестри здобули срібну медаль чемпіонату світу в Будапешті

Марина та Владислава Алексєєви посіли друге місце на ЧС з водних видів спорту. Ще одне срібло принесла Марта Федіна

Сестри Марина та Владислава Олексієви

Цими днями в столиці Угорщини Будапешті проходить чемпіонат світу з водних видів спорту. Участь у ньому беруть і українські спортсменки.

Наші співвітчизниці вже відзначились першими успіхами. Дебютну медаль нашій країні принесла Марта Федіна. Плавчиня взяла срібло в артистичному плаванні у технічній програмі, пропустивши вперед лише японку Юкіко Інуї.

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Юкіко Інуї (Японія) – 92,8662 бала Марта Федіна (Україна) – 91,9555 бала Євангелія Платаніоті (Греція) – 89,5110 бала

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Ще одна срібна медаль підкорилася сестрам Алексєєвим. У турнірі з технічних вправ у дуетах Марина та Владислава посіли 2-ге місце, поступившись золотом парі з Китаю.

Люї Вань / Цяньї Вань (Китай) – 93,7536 бала Марина Алексєєва / Владислава Алексєєва (Україна) – 91,8617 бала Ейріні Александрі / Анна-Марія Александрі (Австрія) – 91,2622 бала

Нагадаємо, що наприкінці року відбудеться чемпіонат світу 2022 з плавання на короткій воді. Він мав бути в Росії, проте через війну, яку фашисти розв'язали проти України, змагання перенесли до австралійського Мельбурна.