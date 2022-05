Санкційний зашморг стискається навколо Росії: у агресора відібрали чемпіонат світу

Наступний чемпіонат світу з плавання на короткій воді отримав нового господаря. Міжнародна федерація плавання (FINA) офіційно повідомила, що чемпіонат світу з плавання на короткій воді 2022 замість російської Казані відбудеться в австралійському Мельбурні.

Змагання проходитимуть з 13 по 18 грудня 2022 року. Мельбурн вперше в історії прийме найбільші змагання на короткій 25-метровій воді. Ультрасучасний спортивно-водний центр Мельбурна прийме понад 1000 спортсменів із більш ніж 180 країн за 6 днів плавання світового класу.

