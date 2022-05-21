Санкційний зашморг стискається навколо Росії: у агресора відібрали чемпіонат світу

Наступний чемпіонат світу з плавання на короткій воді отримав нового господаря. Міжнародна федерація плавання (FINA) офіційно повідомила, що чемпіонат світу з плавання на короткій воді 2022 замість російської Казані відбудеться в австралійському Мельбурні.
Змагання проходитимуть з 13 по 18 грудня 2022 року. Мельбурн вперше в історії прийме найбільші змагання на короткій 25-метровій воді. Ультрасучасний спортивно-водний центр Мельбурна прийме понад 1000 спортсменів із більш ніж 180 країн за 6 днів плавання світового класу.
BREAKING- FINA (@fina1908) May 20, 2022
Melbourne to host The 16th FINA World Swimming Championships (25m) від 13th to 18th December 2022 at the state-of-the-art Melbourne Sports and Aquatic Centre #swimming
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"FINA рада, що країна плавання Австралія вперше прийме у себе чемпіонат світу FINA з плавання (25 м). Австралія має прекрасні традиції плавання, і ми з нетерпінням чекаємо повернення в Мельбурн.
Я впевнений, що це буде ще один дуже успішний захід FINA, який надасть найкращим у світі плавцям на короткій воді умови, за яких вони зможуть проявити себе з кращого боку. Ми неймовірно вдячні господарям за те, що вони погодилися провести цю престижну зустріч", – сказав президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.
Мельбурн подав заявку на проведення чемпіонату світу на короткій воді після того, як FINA перенесла захід із Казані (Росія) після вторгнення Росії до України.
На останньому ЧС на короткій воді-2021 у Абу-Дабі Україна здобула одну медаль: бронзу на 1500 м вільним стилем приніс Михайло Романчук.
Раніше ми повідомляли, що гімнаст-рашист Іван Куляк отримав покарання за нацистську символіку. Спортсмена з країни-агресора дискваліфікували на рік.