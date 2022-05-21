Санкционная удавка сжимается вокруг России: у агрессора отобрали чемпионат мира

Российскую Федерацию лишили права на проведение чемпионата мира 2022 по плаванию на короткой воде. Это расплата Мордора за вторжение в Украину

Путин опять всех переиграл / Фото: Коллаж: Сегодня

Следующий чемпионат мира по плаванию на короткой воде получил нового хозяина. Международная федерация плавания (FINA) официально сообщила, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 вместо российской Казани состоится в австралийском Мельбурне.

Соревнования будут проходить с 13 по 18 декабря 2022 года. Мельбурн впервые в истории примет крупнейшие соревнования на короткой 25-метровой воде. Ультрасовременный спортивно-водный центр Мельбурна примет более 1000 спортсменов из более чем 180 стран за 6 дней плавания мирового класса.

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Melbourne to host The 16th FINA World Swimming Championships (25m) from 13th to 18th December 2022 at the state-of-the-art Melbourne Sports and Aquatic Centre #swimming



More infohttps://t.co/QURdCe5wAXpic.twitter.com/3tMdqcvRSV — FINA (@fina1908) May 20, 2022

"FINA рада, что страна плавания Австралия впервые примет у себя чемпионат мира FINA по плаванию (25 м). У Австралии прекрасные традиции плавания, и мы с нетерпением ждем возвращения в Мельбурн. Я уверен, что это будет еще одно очень успешное мероприятие FINA, которое предоставит лучшим в мире пловцам на короткой воде условия, в которых они смогут проявить себя с лучшей стороны. Мы невероятно благодарны хозяевам за то, что они согласились провести эту престижную встречу", – сказал президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

Мельбурн подал заявку на проведение чемпионата мира по короткой воде после того, как FINA перенесла мероприятие из Казани (Россия) после вторжения России в Украину.

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На последнем ЧМ на короткой воде-2021 в Абу-Даби Украина завоевала одну медаль: бронзу на 1500 м вольным стилем принес Михаил Романчук.

Ранее мы сообщали, что гимнаст-рашист Иван Куляк получил наказание за нацистский символ. Спортсмена из страны-агрессора дисквалифицировали на год.

Российский гимнаст должен быть дисквалифицирован за пропаганду войны / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram