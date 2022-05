Санкционная удавка сжимается вокруг России: у агрессора отобрали чемпионат мира

Следующий чемпионат мира по плаванию на короткой воде получил нового хозяина. Международная федерация плавания (FINA) официально сообщила, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 вместо российской Казани состоится в австралийском Мельбурне.

Соревнования будут проходить с 13 по 18 декабря 2022 года. Мельбурн впервые в истории примет крупнейшие соревнования на короткой 25-метровой воде. Ультрасовременный спортивно-водный центр Мельбурна примет более 1000 спортсменов из более чем 180 стран за 6 дней плавания мирового класса.

BREAKING



Melbourne to host The 16th FINA World Swimming Championships (25m) from 13th to 18th December 2022 at the state-of-the-art Melbourne Sports and Aquatic Centre #swimming



