Українці з порушеннями слуху поставили на вуха Версаль

Національна дефлімпійська збірна України посіла перший загальнокомандний рядок на чемпіонаті світу з дзюдо у передмісті Парижа

Українські герої ЧС у Франції / Фото: Федерація дзюдо України

Участь у чемпіонаті світу з дзюдо серед спортсменів з порушенням слуху взяли 164 атлети із 26 країн. Серед них 34 українські дефлімпійці.

За три змагальні дні наша збірна виборола 14 нагород – 7 золотих і 7 бронзових – і посіла першу загальнокомандну сходинку.

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Про це повідомляє Федерація дзюдо України

Українські чемпіони світу

Анна Шостак (до 52 кг), Дніпропетровська обл.

(до 52 кг), Дніпропетровська обл. Катерина Шепелюк (до 63 кг), Рівненська обл.

(до 63 кг), Рівненська обл. Оксана Кравченко (понад 78 кг), Дніпропетровська обл.

(понад 78 кг), Дніпропетровська обл. Дмитро Шеретов (до 73 кг), Дніпропетровська обл.

(до 73 кг), Дніпропетровська обл. Лука Нетяга (до 90 кг), Житомирська обл.

(до 90 кг), Житомирська обл. Жіноча команда: Анна Шостак, Катерина Авдєєва, Катерина Шепелюк, Валерія Колесникова, Марина Погорєлова, Оксана Кравченко

Анна Шостак, Катерина Авдєєва, Катерина Шепелюк, Валерія Колесникова, Марина Погорєлова, Оксана Кравченко Чоловіча команда: Дмитро Шеретов, Андрій Пензій, Євген Нехаєв, Лука Нетяга, Володимир Маклаков, Артем Фандєєв

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