Тільки подивіться, кого Беленюк зустрів біля уламків "Мрії" у Гостомелі (фото)

Олімпійський чемпіон та народний депутат приїхав до звільненого міста, де перетнувся з українським чемпіоном Bellator

Жан Беленюк на власні очі побачив зруйновану "Мрію"

Російська війна проти України триває вже понад місяць. Фашисти активно бомбардують наші міста, вбивають мирне населення та скоюють масові злочини.

Дуже сильно від військових дій постраждало західне передмістя Києва – Ірпінь, Буча, а також Гостомель, де розташований аеродром. Росіяни навіть знищили найбільший у світі літак "Мрія".

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Днями ж ці три міста були звільнені від окупантів, проте місцева влада поки що забороняє населенню повертатися додому. Вся справа у безлічі трупів, а також замінованих ділянках.

Під час зачистки Гостомеля зустрілися дві гордості українського спорту – олімпійський чемпіон Жан Беленюк та чемпіон Bellator Ярослав Амосов. Останній родом з Ірпеня і брав активну участь у захисті свого міста від фашистів.

"Вчора у Гостомелі біля понівеченого найбільшого літака у світі АН-225 "Мрія" зустрів гордість українського спорту, першого і поки що єдиного українського чемпіона Bellator Ярослава Амосова.

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Він сам з Ірпеня, з перших днів захищає рідне місто. Гідний приклад чемпіона, який розуміє важливість бути поруч у найкризовіші моменти. Ви знаєте, зараз сила нашої країни саме у людях, які об'єднані однією справою та боротьбою за нашу країну та майбутнє".

Раніше Ярослав Амосов розповів, де сховав чемпіонський пояс під час окупації Ірпеня.