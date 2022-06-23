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Сестри-близнючки запалюють у Будапешті. Україна здобула медаль на ЧС-2022

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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23 червня, 19:49
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На чемпіонаті світу з водних видів спорту скарбничка збірної України поповнилася ще однією срібною нагородою
Марина і Владислава Алексіїви здобули другу медаль на ЧС-2022
Марина і Владислава Алексіїви здобули другу медаль на ЧС-2022 / Фото: Reuters

У столиці Угорщини Будапешті триває ЧС-2022 з водних видів спорту. У четвер, 23 червня, відбувся фінал у довільній програмі дуетів в артистичному плаванні.

Україну у цьому виді змагань представляли сестри-близнючки Марина та Владислава Алексіїви. В активі наших спортсменок вже була срібна медаль, завойована в технічній програмі дуетів.

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У фіналі довільної програми брали участь 12 найкращих дуетів за підсумками кваліфікації. Українським дівчатам удалося показати другий результат. Їхню довільну програму судді оцінили в 94,1667 бали.

Золото у дуету з Китаю (95.5667), а трійку найкращих замкнули представниці Австрії (92.8000).

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Чемпіонат світу-2022. Артистичне плавання.
Довільне соло, дуети

  • 1. Китай (Ван Люї та Ван Цяньї) – 95.5667
  • 2. Україна (Марина та Владислава Алексіїви) – 94.1667
  • 3. Австрія (Анна-Марія Александрі і Ейріні Александрі) – 92.8000
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Ця медаль стала шостою для збірної України, причому п'ять із них завойовано в артистичному плаванні.

Усі медалі України на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту

Артистичне плавання

  • Золото: збірна України (команда, комбінація).
  • Срібло: Марта Федіна (соло, технічна та довільна програми), Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна та довільна програми).

Плавання

  • Бронза: Михайло Романчук (800 м, вільний стиль).

Раніше ми повідомляли, що трагедією міг завершитися виступ американської синхроністки Аніти Альварес. Спортсменку врятувала тренерка, яка побачила, що її підопічна тоне.

Американка Аніта Альварес знепритомніла у воді на ЧС-2022
Американка Аніта Альварес знепритомніла у воді на ЧС-2022 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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