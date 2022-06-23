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Сестры-близняшки зажигают в Будапеште. Украина завоевала медаль на ЧМ-2022

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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23 июня, 19:49
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На чемпионате мира по водным видам спорта копилка сборной Украины пополнилась еще одной серебряной наградой
Марина и Владислава Алексеевы завоевали вторую медаль на ЧМ-2022
Марина и Владислава Алексеевы завоевали вторую медаль на ЧМ-2022 / Фото: Reuters

В столице Венгрии Будапеште продолжается ЧМ-2022 по водным видам спорта. В четверг, 23 июня, состоялся финал в произвольной программе дуэтов в артистическом плавании.

Украину в этом виде соревнований представляли сестры-близняшки Марина и Владислава Алексеевы. В активе наших спортсменок уже была серебряная медаль, завоеванная в технической программе дуэтов.

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В финале произвольной программы принимали участие 12 лучших дуэтов по итогам квалификации. Украинским девушкам удалось показать второй результат. Их произвольную программу судьи оценили в 94,1667 балла.

Золото у дуэта из Китая (95.5667), а тройку лучших замкнули представительницы Австрии (92.8000).

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Чемпионат мира-2022. Артистическое плавание.
Произвольное соло, дуэты

  • 1. Китай (Ван Люи и Ван Цяньи) – 95,5667
  • 2. Украина (Марина и Владислава Алексеевы) – 94,1667
  • 3. Австрия (Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри) – 92,8000
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Эта медаль стала шестой для сборной Украины, причем пять из них завоевано в артистическом плавании.

Все медали Украины на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта

Артистическое плавание

  • Золото: сборная Украины (команда, комбинация).
  • Серебро: Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы), Марина и Владислава Алексеевы (дуэт, техническая и произвольная программы).

Плавание

  • Бронза: Михаил Романчук (800 м, вольный стиль).

Ранее мы сообщали, что трагедией могло завершиться выступление американской синхронистки Аниты Альварес. Спортсменку спасла тренер, которая увидела, что ее подопечная тонет.

Американка Анита Альварес потеряла сознание в воде на ЧМ-2022
Американка Анита Альварес потеряла сознание в воде на ЧМ-2022 / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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