Збірна України на Євро-2022: все, що потрібно знати вболівальнику

Наші гандболісти зіграють всьоме на континентальній першості. Захищають титул іспанці, фаворити – данці

Збірна України серед команд, які розіграють нагороди Євро-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

15-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків відбудеться цього року одразу у двох країнах – Угорщині та Словаччині. Збірна України серед учасників.

Формат

24 команди грають з 13 по 30 січня. Вони розділені на шість груп, по дві найкращі вийдуть у наступний етап.

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Група А

Словенія

Данія

Північна Македонія

Чорногорія

Група В

Португалія

Угорщина

Ісландія

Нідерланди

Група С

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Хорватія

Сербія

Франція

Україна

Група D

Німеччина

Австрія

Білорусь

Польща

Група Е

Іспанія

Швеція

Чехія

Боснія

Група F

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Норвегія

Росія

Словаччина

Литва

Далі – знову груповий турнір, по шість команд. По дві найкращі проходять до півфіналу.

Розклад України

Наша команда за п'ять днів зіграє три матчі:

13 січня , 19.00. Сербія – Україна

, 19.00. Сербія – Україна 15 січня 19.00. Франція – Україна

19.00. Франція – Україна 17 січня, 19.00. Україна – Хорватія

Наша історія

Українська збірна всьоме зіграє на чемпіонатах Європи. Особливих здобутків немає.

Євро-2000 – 12-е місце

– 12-е місце Євро-2002 – 11-е місце

– 11-е місце Євро-2004 – 15-е місце

– 15-е місце Євро-2006 – 12-е місце

– 12-е місце Євро-2010 – 16-е місце

– 16-е місце Євро-2020 – 19-е місце

Де дивитись

В Україні поєдинки чемпіонату Європи з гандболу у прямому ефірі транслюватимуться на телеканалі "Спорт 1" і "Спорт 2".

Хто фаворит

У букмекерських конторах очевидний лідер збірна Данії. Котирування на перемогу – 2.00, за ними Франція та Швеція – по 7.50.

Найтитулованіші

У збірної Швеції – чотири чемпіонські титули. Чинний чемпіон – команда Іспанії. 2020-го року іспанці у фіналі обіграли Хорватію – 22:20.