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Збірна України на Євро-2022: все, що потрібно знати вболівальнику

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
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13 січня, 13:50
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Наші гандболісти зіграють всьоме на континентальній першості. Захищають титул іспанці, фаворити – данці
Збірна України серед команд, які розіграють нагороди Євро-2022
Збірна України серед команд, які розіграють нагороди Євро-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

15-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків відбудеться цього року одразу у двох країнах – Угорщині та Словаччині. Збірна України серед учасників.

Формат

24 команди грають з 13 по 30 січня. Вони розділені на шість груп, по дві найкращі вийдуть у наступний етап.

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Група А

  • Словенія
  • Данія
  • Північна Македонія
  • Чорногорія

Група В

  • Португалія
  • Угорщина
  • Ісландія
  • Нідерланди

Група С

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  • Хорватія
  • Сербія
  • Франція
  • Україна

Група D

  • Німеччина
  • Австрія
  • Білорусь
  • Польща

Група Е

  • Іспанія
  • Швеція
  • Чехія
  • Боснія

Група F

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  • Норвегія
  • Росія
  • Словаччина
  • Литва

Далі – знову груповий турнір, по шість команд. По дві найкращі проходять до півфіналу.

Розклад України

Наша команда за п'ять днів зіграє три матчі:

  • 13 січня, 19.00. Сербія – Україна
  • 15 січня 19.00. Франція – Україна
  • 17 січня, 19.00. Україна – Хорватія

    Наша історія

    Українська збірна всьоме зіграє на чемпіонатах Європи. Особливих здобутків немає.

    • Євро-2000 – 12-е місце
    • Євро-2002 – 11-е місце
    • Євро-2004 – 15-е місце
    • Євро-2006 – 12-е місце
    • Євро-2010 – 16-е місце
    • Євро-2020 – 19-е місце

    Де дивитись

    В Україні поєдинки чемпіонату Європи з гандболу у прямому ефірі транслюватимуться на телеканалі "Спорт 1" і "Спорт 2".

    Хто фаворит

    У букмекерських конторах очевидний лідер збірна Данії. Котирування на перемогу – 2.00, за ними Франція та Швеція – по 7.50.

    Найтитулованіші

    У збірної Швеції – чотири чемпіонські титули. Чинний чемпіон – команда Іспанії. 2020-го року іспанці у фіналі обіграли Хорватію – 22:20.

    Збірна Іспанії з гандболу
    Збірна Іспанії з гандболу / Фото: Reuters

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