Збірна України на Євро-2022: все, що потрібно знати вболівальнику

15-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків відбудеться цього року одразу у двох країнах – Угорщині та Словаччині. Збірна України серед учасників.
Формат
24 команди грають з 13 по 30 січня. Вони розділені на шість груп, по дві найкращі вийдуть у наступний етап.
Група А
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- Словенія
- Данія
- Північна Македонія
- Чорногорія
Група В
- Португалія
- Угорщина
- Ісландія
- Нідерланди
Група С
- Хорватія
- Сербія
- Франція
- Україна
Група D
- Німеччина
- Австрія
- Білорусь
- Польща
Група Е
- Іспанія
- Швеція
- Чехія
- Боснія
Група F
- Норвегія
- Росія
- Словаччина
- Литва
Далі – знову груповий турнір, по шість команд. По дві найкращі проходять до півфіналу.
Розклад України
Наша команда за п'ять днів зіграє три матчі:
- 13 січня, 19.00. Сербія – Україна
- 15 січня 19.00. Франція – Україна
- 17 січня, 19.00. Україна – Хорватія
Наша історія
Українська збірна всьоме зіграє на чемпіонатах Європи. Особливих здобутків немає.
- Євро-2000 – 12-е місце
- Євро-2002 – 11-е місце
- Євро-2004 – 15-е місце
- Євро-2006 – 12-е місце
- Євро-2010 – 16-е місце
- Євро-2020 – 19-е місце
Де дивитись
В Україні поєдинки чемпіонату Європи з гандболу у прямому ефірі транслюватимуться на телеканалі "Спорт 1" і "Спорт 2".
Хто фаворит
У букмекерських конторах очевидний лідер збірна Данії. Котирування на перемогу – 2.00, за ними Франція та Швеція – по 7.50.
Найтитулованіші
У збірної Швеції – чотири чемпіонські титули. Чинний чемпіон – команда Іспанії. 2020-го року іспанці у фіналі обіграли Хорватію – 22:20.