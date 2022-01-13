Сборная Украины на Евро-2022: все, что нужно знать болельщику

Наши гандболисты сыграют седьмой раз на континентальном первенстве. Защищают титул испанцы, фавориты – датчане

Сборная Украины среди команд, которые разыграют награды Евро-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

15-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет в этом году сразу в двух странах – Венгрии и Словакии. Сборная Украины среди участников.

Формат

24 команды играют с 13 по 30 января. Они разделены на шесть групп, по две лучшие выйдут в следующий этап.

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Группа А

Словения

Дания

Северная Македония

Черногория

Группа В

Португалия

Венгрия

Исландия

Нидерланды

Группа С

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Хорватия

Сербия

Франция

Украина

Группа D

Германия

Австрия

Беларусь

Польша

Группа Е

Испания

Швеция

Чехия

Босния

Группа F

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Норвегия

Россия

Словакия

Литва

Далее – снова групповой турнир, по шесть команд. По две лучшие проходят в полуфинал.

Расписание Украины

Наша команда за пять дней сыграет три матча:

13 января , 19:00. Сербия – Украина

, 19:00. Сербия – Украина 15 января , 19:00. Франция – Украина

, 19:00. Франция – Украина 17 января, 19:00. Украина – Хорватия

Наша история

Украинская сборная седьмой раз сыграет на чемпионатах Европы. Особых достижений нет.

Евро-2000 – 12-е место

– 12-е место Евро-2002 – 11-е место

– 11-е место Евро-2004 - 15-е место

- 15-е место Евро-2006 – 12-е место

– 12-е место Евро-2010 – 16-е место

– 16-е место Евро-2020 – 19-е место

Где смотреть

В Украине поединки чемпионата Европы по гандболу в прямом эфире будут транслироваться на телеканале "Спорт 1" и "Спорт 2".

Кто фаворит

В букмекерских конторах явный фаворит сборная Дании. Котировки на победу – 2.00, за ними Франция и Швеция – по 7.50.

Самые титулованные

У сборной Швеции – четыре чемпионских титула. Действующий чемпион – команда Испании. В 2020-м году испанцы в финале обыграли Хорватию – 22:20.