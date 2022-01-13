13 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
13 января 22:00
Милан --
Дженоа --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год ⚽ Милан - Дженоа: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Сборная Украины на Евро-2022: все, что нужно знать болельщику

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 13:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наши гандболисты сыграют седьмой раз на континентальном первенстве. Защищают титул испанцы, фавориты – датчане
Сборная Украины среди команд, которые разыграют награды Евро-2022
Сборная Украины среди команд, которые разыграют награды Евро-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

15-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет в этом году сразу в двух странах – Венгрии и Словакии. Сборная Украины среди участников.

Формат

24 команды играют с 13 по 30 января. Они разделены на шесть групп, по две лучшие выйдут в следующий этап.

Реклама

Группа А

  • Словения
  • Дания
  • Северная Македония
  • Черногория

Группа В

  • Португалия
  • Венгрия
  • Исландия
  • Нидерланды

Группа С

Реклама
  • Хорватия
  • Сербия
  • Франция
  • Украина

Группа D

  • Германия
  • Австрия
  • Беларусь
  • Польша

Группа Е

  • Испания
  • Швеция
  • Чехия
  • Босния

Группа F

Реклама
  • Норвегия
  • Россия
  • Словакия
  • Литва

Далее – снова групповой турнир, по шесть команд. По две лучшие проходят в полуфинал.

Расписание Украины

Наша команда за пять дней сыграет три матча:

  • 13 января, 19:00. Сербия – Украина
  • 15 января, 19:00. Франция – Украина
  • 17 января, 19:00. Украина – Хорватия

    Наша история

    Украинская сборная седьмой раз сыграет на чемпионатах Европы. Особых достижений нет.

    • Евро-2000 – 12-е место
    • Евро-2002 – 11-е место
    • Евро-2004 - 15-е место
    • Евро-2006 – 12-е место
    • Евро-2010 – 16-е место
    • Евро-2020 – 19-е место

    Где смотреть

    В Украине поединки чемпионата Европы по гандболу в прямом эфире будут транслироваться на телеканале "Спорт 1" и "Спорт 2".

    Кто фаворит

    В букмекерских конторах явный фаворит сборная Дании. Котировки на победу – 2.00, за ними Франция и Швеция – по 7.50.

    Самые титулованные

    У сборной Швеции – четыре чемпионских титула. Действующий чемпион – команда Испании. В 2020-м году испанцы в финале обыграли Хорватию – 22:20.

    Сборная Испании по гандболу
    Сборная Испании по гандболу / Фото: Reuters

    Реклама
    Самые важные и интересные новости всегда под рукой
    Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

    Далее по теме

    Все новости
    Новости спорта
    Показать еще
    Реклама
    Врывайся в зарубу!
    Parimatch plashka branding
    Больше о ставках
    История одной фотографии
    Больше крутых фотографий
    Спортивные истории
    Хочу еще
    Спортивные красавицы
    Больше красавиц
    Последние новости
    Больше новостей
    ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

    Атлетико

    Сегодня

    21:00

    Атлетик

    2.02

    3.30

    4.20

    Ливерпуль

    Сегодня

    21:45

    Арсенал

    1.91

    3.95

    3.85

    Милан

    Сегодня

    22:00

    Дженоа

    1.31

    5.40

    9.30
    Пекин, встречай!
    До открытия Олимпиады-2022
    За медалями
    Перепись миллионеров
    ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
    1
    Александр Усик Александр Усик
    18 млн $
    2
    Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
    8,1 млн $
    3
    Василий Ломаченко Василий Ломаченко
    3,2 млн $
    4
    Алекс Лэнь Алекс Лэнь
    2,9 млн $
    5
    Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
    2,8 млн $
    За что такие деньги?
    Опрос
    Кубок мира. Мужчины
    1
    Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
    461
    2
    Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
    449
    3
    Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
    425
    4
    Тарьей Бё Тарьей Бё
    404
    5
    Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
    379
    Кубок мира. Женщины
    1
    Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
    591
    2
    Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
    509
    3
    Динара Алимбекова Динара Алимбекова
    461
    4
    Ханна Эберг Ханна Эберг
    434
    5
    Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
    420
    Девушки покера
    PokerMatch

    Лео
    Маргетс

    Испания
    Фото красотки
    Чемпионат Украины
    #
    Команда
    И
    Г
    О
    1
    Шахтер
    18
    49:10
    47
    2
    Динамо
    18
    47:9
    45
    3
    Днепр-1
    18
    35:17
    40
    4
    Заря
    18
    37:19
    36
    5
    Ворскла
    18
    30:18
    33
    6
    Александрия
    18
    19:16
    26
    7
    Десна
    18
    22:27
    25
    8
    Колос
    18
    14:23
    24
    9
    Верес
    18
    15:20
    23
    10
    Металлист 1925
    18
    17:29
    19
    11
    Рух
    17
    16:21
    18
    12
    Львов
    18
    14:30
    17
    13
    Черноморец
    18
    20:40
    14
    14
    Ингулец
    17
    13:28
    13
    15
    Минай
    18
    12:30
    10
    16
    Мариуполь
    18
    21:44
    8
    Показать больше
    Опрос
    Рейтинг популярности
    Наши спортсмены в Instagram
    1
    Василий Ломаченко Василий Ломаченко
    2019К
    2
    Александр Усик Александр Усик
    1616К
    3
    Александр Зинченко Александр Зинченко
    1468К
    4
    Андрей Шевченко Андрей Шевченко
    1031К
    5
    Элина Свитолина Элина Свитолина
    828К
    6
    Иван Редкач Иван Редкач
    754К
    7
    Владимир Кличко Владимир Кличко
    645К
    8
    Андрей Лунин Андрей Лунин
    520К
    9
    Дарья Белодед Дарья Белодед
    493К
    10
    Алексей Торохтий Алексей Торохтий
    434К
    ТОП-100
    Покер - это спорт!
    Новости покера

    TV News

    Covid’19

    Главные темы

    Погода

    Гороскоп
    Спорт
    google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
    Закладки
    Главные темы Перейти на сайт logo
    Мы в социальных сетях

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять