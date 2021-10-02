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Найсильніша людина Росії помер від коронавірусу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
2 жовтня, 00:01
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Володар 26 світових рекордів російський силач Володимир Синєглазов помер від наслідків коронавірусної інфекції
Володимир Синеглазов помер від коронавірусу
Володимир Синеглазов помер від коронавірусу / Фото: РІА Новини

Кілька днів знаменитий спортсмен провів у реанімації, але так і не прийшов до тями. Йому було 61 рік. За день до цього від коронавірусу померла його сестра.

Синєглазов спеціалізувався на гирьовому спорті та виконанні трюків зі снарядами. За свою кар'єру він встановив 26 світових рекордів, а в 2009 році був визнаний найсильнішою людиною Росії, пише РЕН ТВ.

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Кар'єра Синєглазова тривала 30 років і завершилася 10 років тому через проблеми зі здоров'ям. На тлі постійних навантажень у спортсмена руйнувалися суглоби ніг.

Раніше ми писали, що від коронавірусу померла людина, яка привела Спартак до головних перемог. Колишній генеральний директор хокейного московського Спартака Микола Тищенко помер 9 липня в лікарні після зараження COVID-19.

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