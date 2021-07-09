Москва тужить. Від коронавірусу помер чоловік, який привів Спартак до головних перемог

Колишній генеральний директор хокейного московського Спартака Микола Тищенко помер 9 липня в лікарні після зараження COVID-19

Микола Тищенко під час роботи в Спартаку / Фото: Офіційний сайт ФК "Спартак"

Колишній генеральний директор московського Спартака Микола Тищенко помер від коронавірусу. Хокейний функціонер помер в лікарні 9 липня. Тищенко керував клубом з 2007 по 2010 рік. Раніше коронавірус вбив колишнього чемпіона світу з боксу.

При Тищенко ЦСКА показав кращі результати за весь час виступу в КХЛ. Два роки поспіль москвичам вдавалося виходити до чвертьфіналу. Вони вибивали з плей-офф пітерський СКА та московське Динамо. Микола Тищенко покинув Спартак у 2010 році. З того моменту "червоно-білі" жодного разу не проходили перший раунд плей-офф Кубка Гагаріна.

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Тищенко – колишній лижний двоєборець, майстер спорту. Після завершення роботи в московському клубі займався агентської діяльністю. Про смерть функціонера повідомив телеграм-канал "Наброс з лопати".

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