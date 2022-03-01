Російський велоспорт, йди на**й! Міжнародна організація ухвалила рішення щодо агресора

Сьогодні ще одна спортивна організація ухвалила санкції щодо країни-окупанта. Міжнародний союз велосипедистів (UCI) засудив агресію Росії та Білорусі. Війна, розв'язана цими країнами проти України, не залишила осторонь "політично нейтральну організацію".
Санкції такі:
- Збірні Росії та Білорусі більше не можуть брати участь у жодних заходах з календаря UCI. Рішення набуває чинності негайно.
- Усі російські та білоруські команди, включаючи ProTeam Gazprom, втрачають статус команд UCI. Нові заявки із цих країн не приймаються.
- UCI виключає зі свого календаря всі змагання, які мали відбуватися на території двох країн-агресорів.
- Національні чемпіонати цих країн також виключені.
- Використання емблем, назв, скорочень, прапорів та гімнів, пов'язаних з Росією та Білоруссю, заборонено на всіх заходах Міжнародного календаря UCI.
- Заявки щодо проведення нових змагань від цих країн не приймаються.
- Організаторам заходів заборонено запрошувати російські та білоруські команди на змагання.
Окремо зазначається, що позиція UCI може змінюватися в міру розвитку ситуації в Україні.
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