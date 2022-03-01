Російський велоспорт, йди на**й! Міжнародна організація ухвалила рішення щодо агресора

Збірні Росії та Білорусі вирушають у бан, їх гімн та прапор більше не побачать на змаганнях з велоспорту

За агресію в Україні - виключення із UCI / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сьогодні ще одна спортивна організація ухвалила санкції щодо країни-окупанта. Міжнародний союз велосипедистів (UCI) засудив агресію Росії та Білорусі. Війна, розв'язана цими країнами проти України, не залишила осторонь "політично нейтральну організацію".

Санкції такі:

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Збірні Росії та Білорусі більше не можуть брати участь у жодних заходах з календаря UCI. Рішення набуває чинності негайно. Усі російські та білоруські команди, включаючи ProTeam Gazprom, втрачають статус команд UCI. Нові заявки із цих країн не приймаються. UCI виключає зі свого календаря всі змагання, які мали відбуватися на території двох країн-агресорів. Національні чемпіонати цих країн також виключені. Використання емблем, назв, скорочень, прапорів та гімнів, пов'язаних з Росією та Білоруссю, заборонено на всіх заходах Міжнародного календаря UCI. Заявки щодо проведення нових змагань від цих країн не приймаються. Організаторам заходів заборонено запрошувати російські та білоруські команди на змагання.

Окремо зазначається, що позиція UCI може змінюватися в міру розвитку ситуації в Україні.

Як кажуть: російський велоспорт, йди на**й!

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