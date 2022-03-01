Русский велоспорт, иди на**й! Международная организация приняла решение по агрессору

Сегодня еще одна спортивная организация приняла санкции в отношении страны-оккупанта. Международный союз велосипедистов (UCI) осудил агрессию России и Беларуси. Война, развязанная этими странами против Украины, не оставила в стороне "политически нейтральную организацию".
Санкции следующие:
- Сборные России и Беларуси больше не могут принимать участия ни в каких мероприятиях из календаря UCI. Решение вступает в силе немедленно.
- Все русские и белорусские команды, включая ProTeam Gazprom, теряют статус команд UCI. Новые заявки из этих стран не принимаются.
- UCI исключает из своего календаря все соревнования, которые должны были проходить на территории двух стран-агрессоров.
- Национальные чемпионаты этих стран также исключены.
- Использование эмблем, названий, сокращений, флагов и гимнов, связанных с Россией и Беларусью, запрещено на всех мероприятиях Международного календаря UCI.
- Заявки на проведения новых соревнований от этих стран не принимаются.
- Организаторам мероприятий запрещено приглашать российские и белорусские команды на соревнования.
Отдельно отмечается, что позиция UCI может меняться по мере развития ситуации в Украине.
Далее по теме
Как говорится: российский велоспорт, иди на**й!
Ранее сегодня теннисист Сергей Стаховский ужаснулся от трагедии в Харькове, когда оккупанты обстреляли ракетами центр города.
"Это центр Харькова. Прямо сейчас... Ты не найдешь справедливости в аду... Путин, мы будем танцевать на твоей могиле. Тебе от этого не скрыться", – написал Сергей в соцсетях.