Російські окупанти вбили медаліста збірної України на Іграх Нескорених

Захищаючи Україну від російсько-фашистської орди, загинув срібний призер Ігор Нескорених Дмитро Сидорук

Дмитро Сидорук був координатором руху Нескорених / Фото: Facebook

У середу, 6 квітня, у бою загинув Дмитро Сидорук, який служив у лавах 24-ї окремої механізованої бригади.

Сумну звістку повідомили на сторінці Invictus Games: Team Ukraine.

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"Це неймовірно велика втрата для всієї України. Сказати, що нам нині боляче, нічого не сказати. Діма – невіддільна і більшість сім'ї Нескорених. Людина, яка привела у стрільбу з лука багатьох ветеранів, порадник та підтримка всієї нашої команди", – йдеться у повідомленні.

Дмитро Сидорук пішов захищати Україну у 2014 році. Він був поранений поблизу луганського аеропорту. Тоді Дмитро провів 10 діб у реанімації та переніс 12 складних операцій.

У 2017 році Сидорук у складі першої збірної України взяв участь у Іграх Нескорених, де здобув срібну медаль у Торонто. Він був тренером нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби з лука, суддя відборів та національних змагань.

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