Российские оккупанты убили медалиста сборной Украины на Играх Непокоренных

Защищая Украину от российско-фашистской орды, погиб серебряный призер Игр Непокоренных Дмитрий Сидорук

Дмитрий Сидорук был координатором движения Непокоренных / Фото: Facebook

В среду, 6 апреля, в бою погиб Дмитрий Сидорук, который служил в рядах 24-й отдельной механизированной бригады.

Печальное известие сообщили на странице Invictus Games: Team Ukraine.

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"Это невероятно большая потеря для всей Украины. Сказать, что нам сейчас больно – ничего не сказать. Дима – неотделимая и большая часть семьи Непокоренных. Человек, который привел в стрельбу из лука многих ветеранов, советчик и поддержка всей нашей команды", – говорится в сообщении.

Дмитрий Сидорук пошел защищать Украину в 2014 году. Он был ранен вблизи луганского аэропорта. Тогда Дмитрий провел 10 суток в реанимации и перенес 12 сложных операций.

В 2017 году Сидорук в составе первой сборной Украины принял участие в Играх Непокоренных, где завоевал серебряную медаль в Торонто. Он был тренером нынешних сборных Invictus Games и Warrior Games по стрельбе из лука, судья отборов и национальных соревнований.

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