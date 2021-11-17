Російські легкоатлети продовжать виступати без прапора та гімну

Усунення діятиме до виконання всіх умов відновлення російської федерації, йдеться на сайті worldathletics.org.
Ще у листопаді 2015 року Всеросійську федерацію легкої атлетики тимчасово позбавили членства у World Athletics через порушення антидопінгових правил.
З того часу російські спортсмени виступають на чемпіонатах світу та Олімпіадах у нейтральному статусі.
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До речі, російські легкоатлети не були допущені до Ігор-2016, а вже на Олімпіаді-2020 виступали під нейтральним прапором
З того часу питання про відновлення членства ВФЛА піднімалося кілька разів, але рішення поки не було ухвалено.
Сьогодні раніше стало відомо, що через санкції Росії на Олімпіаді-2022 не буде. Спортсмени виступатимуть під абревіатурою ROC, яку не можна ніде розшифровувати.