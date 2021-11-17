Российские легкоатлеты продолжат выступать без флага и гимна

Российские легкоатлеты не смогут выступать под национальным флагом. Конгресс Всемирной легкоатлетической ассоциации продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Российские легкоатлеты продолжат выступать под нейтральным флагом / Фото: Getty Images

Отстранение будет действовать до выполнения всех условий по восстановлению российской федерации, говорится на сайте worldathletics.org.

Еще в ноябре 2015 года Всероссийскую федерацию легкой атлетики временно лишили членства в World Athletics из-за нарушения антидопинговых правил.

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С тех пор российские спортсмены выступают на чемпионатах мира и Олимпиадах в нейтральном статусе.

К слову, российские легкоатлеты не были допущены к Играм-2016, а уже на Олимпиаде-2020 выступали под нейтральным флагом.

С тех пор вопрос о восстановлении членства ВФЛА поднимался несколько раз, но решение пока не было принято.

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Сегодня ранее стало известно, что из-за санкций России на Олимпиаде-2022 не будет. Спортсмены будут выступать под аббревиатурой ROC, которую нельзя нигде расшифровывать.