Результати Ukraine Sports Media Award. Спорт Сьогодні – найкраща спортивна редакція ЗМІ

Асоціація спортивних журналістів України нагородила переможців премії "Кращі спортивні медіа України 2020". Експерти визначили переможців у 22 номінаціях, розподілених по різним жанрам журналістики і видам ЗМІ. Проект Спорт Сьогодні переміг в номінації "Краща спортивна редакція ЗМІ".

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Яскрава церемонія відбулася в PMHub. Кращі журналісти отримали оригінальні статуетки, якими їх нагородили відомі атлети – олімпійські чемпіони Юрій Чебан, Юлія Джима, Богдан Макуц; чемпіони світу Жан Беленюк, Ольга Саладуха, призер світових першостей Анастасія Меркушина. Також привітав лауреатів Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, надіслав привітання президент НОК України Сергій Бубка. Нагороду в номінації "Краща спортивна редакція ЗМІ" нам вручав знаменитий хокеїст Олександр Побєдоносцев.

"Ця подія – про спортивних журналістів, які щодня роблять свою роботу, не очікуючи на компліменти і не сподіваючись на призи. Спортивні медіа зазнали потужного удару по своїй професії під час пандемії, однак вони продовжують працювати, роблячи свою роботу професійно і самовіддано, демонструючи великий ентузіазм і прагнення. Саме тому Асоціація спортивних журналістів України відзначає справжніх професіоналів своєї справи і привертає увагу до спортивних медіа країни", – зазначив у своєму виступі на урочистій церемонії президент АСЖУ Олександр Гливинський.

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"Ми, спортсмени, завжди поруч з вами. І ви з нами. В часи поразок і перемог. Ви пишете правду, ви чесно й відверто акцентуєте на тому, над чим нам потрібно працювати й водночас відзначаєте те, в чому ми молодці. Я впевнений, що цього року у нас буде нагода сказати, що наші спортсмени найкращі після Олімпійських ігор" , – прокоментував важливість спортивної журналістики Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Найкращим спортивним журналістом країни був визнаний ведучий телеканалу "Київ" Руслан Свірін. Лаври найкращого футбольного журналіста отримав кореспондент сайту Zbirna.com Євген Гресь. Приз за краще відео-інтерв'ю отримав Віктор Вацко, а за відео-репортаж – Дмитро Поворознюк. Медіа-подією року експерти визнали документальну стрічку Володимира Мули "ЮКІ", що розповідає історію перемог вільних українців за океаном. Кращим електронним ЗМІ визнано сайт sport.ua, а кращим друкованим виданням – журнал "Олімпійська Арена". Бренд Parimatch був нагороджений спеціальною премією АСЖУ "Меценат року". Краща спортивна редакція ЗМІ – Спорт Сьогодні.

Також в цей вечір АСЖУ нагородила атлетів, які були визнані Асоціацією кращими в 2020 році. Жіноча біатлонна четвірка отримала нагороду "Команда року", за бронзовий успіх на чемпіонаті світу в італійському Антхольці. А найкращою атлеткою минулого року визнали Марину Бех-Романчук, яка зараз готується до Олімпіади на зборі в Туреччині.