Результаты Ukraine Sports Media Award. Спорт Сегодня – лучшая спортивная редакция СМИ

Ассоциация спортивных журналистов Украины наградила победителей премии "Лучшие спортивные медиа Украины 2020". Эксперты определили победителей в 22 номинациях, распределенных по разным жанрам журналистики и видам СМИ. Проект Спорт Сегодня победил в номинации "Лучшая спортивная редакция СМИ".

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Яркая церемония состоялась в PMHub. Лучшие журналисты получили оригинальные статуэтки, которыми их наградили известные атлеты – олимпийские чемпионы Юрий Чебан, Юлия Джима, Богдан Макуця; чемпионы мира Жан Беленюк, Ольга Саладуха, призер мировых первенств Анастасия Меркушина. Также поздравил лауреатов Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, направил приветствие президент НОК Украины Сергей Бубка. Награду в номинации "Лучшая спортивная редакция СМИ" нам вручал знаменитый хоккеист Александр Победоносцев.

"Это событие – про спортивных журналистов, которые каждый день делают свою работу, не ожидая комплименты и не надеясь на призы. Спортивные медиа получили мощный удар по своей профессии во время пандемии, однако они продолжают работать, делая свою работу профессионально и самоотверженно, демонстрируя большой интерес и стремление. Именно поэтому Ассоциация спортивных журналистов Украины отмечает настоящих профессионалов своего дела и привлекает внимание к спортивным медиа страны", – отметил в своем выступлении на торжественной церемонии президент АСЖУ Александр Гливинский.

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"Мы, спортсмены, всегда рядом с вами. И вы с нами. Во времена поражений и побед. Вы пишите правду, вы честно и откровенно пишите о том, над чем нам нужно работать и то, в чем мы молодцы. Я уверен, что в этом году у нас будет возможность сказать, что наши спортсмены – лучшие, после Олимпийских игр", – прокомментировал важность спортивной журналистики Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Лучшим спортивным журналистом страны был признан ведущий телеканала "Киев" Руслан Свирин. Лавры лучшего футбольного журналиста получил корреспондент сайта Zbirna.com Евгений Гресь. Приз за лучшее видео-интервью получил Виктор Вацко, а за видео-репортаж – Дмитрий Поворознюк. Медиа-событием года эксперты признали документальную ленту Владимира Мулы "ЮКИ", рассказывающий историю побед свободных Украинский за океаном. Лучшим электронным СМИ признано сайт Sport.ua, а лучшим печатным изданием – журнал "Олимпийская Арена". Бренд Parimatch был награжден специальной премией АСЖУ "Меценат года". Лучшая спортивная редакция СМИ – Спорт Сегодня.

Также в этот вечер АСЖУ наградила атлетов, которые были признаны Ассоциацией лучшими в 2020 году. Женская биатлонная четверка получила награду "Команда года", за бронзовый успех на чемпионате мира в итальянском Антхольце. А лучшей атлеткой прошлого года признали Марину Бех-Романчук, которая сейчас готовится к Олимпиаде на сборе в Турции.