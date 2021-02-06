Розбила обличчя в кров: несподіване падіння відомої спортсменки на Кубку світу

Лінн Сван була фавориткою шведського етапу, але вибула вже у 1/4 фіналу

Лижні гонки останнім часом стають все більш травматичними. Тиждень тому бритаець Ендрю Янг отримав серйозну травму на Кубку світу в шведському Фалуні – лижник злетів з траси і зламав стегно об рекламний щит.А сьогодні під час спринтерської гонки на етапі в Ульрісехамні покидала трасу в крові фаворитка – шведка Лінн Сван.

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Під час боротьби у 1/4 фіналу Сван не втрималася на ногах і впала в сніг. При цьому спортсменка падала вкрай невдало – вдарилося обличчям і голосно закричала. Судячи з повторів трансляції, Лінн розбила брову, і кров стікала вниз по обличчю дівчини, коли вона покидала трасу.

Багато провідних лижники пропустили етап Кубка світу в Ульрісехамні, щоб зосередитися на підготовці до чемпіонату світу, який пройде з 23 лютого по 7 березня.

Раніше ми також писали, що зірка лижних гонок навіть не помітила, як зламала ногу.

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Також нещодавно в Росії машина на повному ходу збила лижника на спортивній трасі (відео).

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