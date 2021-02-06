Русский
$ 27,89
33,45
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Розбила обличчя в кров: несподіване падіння відомої спортсменки на Кубку світу

6 лютого, 16:51

Олена Павлова Олена Павлова

Лінн Сван була фавориткою шведського етапу, але вибула вже у 1/4 фіналу

Лижні гонки останнім часом стають все більш травматичними. Тиждень тому бритаець Ендрю Янг отримав серйозну травму на Кубку світу в шведському Фалуні – лижник злетів з траси і зламав стегно об рекламний щит.А сьогодні під час спринтерської гонки на етапі в Ульрісехамні покидала трасу в крові фаворитка – шведка Лінн Сван.

Реклама

Читайте також: "Відморозив не пальці або ногу, а дещо інше": відомому лижнику було дуже погано

Під час боротьби у 1/4 фіналу Сван не втрималася на ногах і впала в сніг. При цьому спортсменка падала вкрай невдало – вдарилося обличчям і голосно закричала. Судячи з повторів трансляції, Лінн розбила брову, і кров стікала вниз по обличчю дівчини, коли вона покидала трасу.

Багато провідних лижники пропустили етап Кубка світу в Ульрісехамні, щоб зосередитися на підготовці до чемпіонату світу, який пройде з 23 лютого по 7 березня.

Раніше ми також писали, що зірка лижних гонок навіть не помітила, як зламала ногу.

Реклама

Також нещодавно в Росії машина на повному ходу збила лижника на спортивній трасі (відео).

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

падіння кубок світу спринт зимові види спорту лижні гонки
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Нічого собі вертуха! Боєць мало не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фу
Нічого собі вертуха! Боєць мало не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фуІнші
Російські саночники на руках повзли до фінішу. Їх вигнали з чемпіонату світу
Російські саночники на руках повзли до фінішу. Їх вигнали з чемпіонату світуІнші
Дочка легенди спорту любить фотографуватися голою: неймовірно гарячі фото
Дочка легенди спорту любить фотографуватися голою: неймовірно гарячі фотоІнші
За маскою красу не сховаєш: Білодід постала в новому вбранні
За маскою красу не сховаєш: Білодід постала в новому вбранніІнші
"Путіну залишилося три роки, далі революція і кров": російський спортсмен зробив гучну заявуІнші
Сексуальна українська легкоатлетка показала себе майстром на кухні
Сексуальна українська легкоатлетка показала себе майстром на кухніІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти