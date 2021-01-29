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"Відморозив не пальці або ногу, а дещо інше": відомому лижнику було дуже зле

29 січня, 09:22

Олена Павлова Олена Павлова

Після гонки в Фінляндії призер чемпіонатів світу думав завершувати кар'єру

Після участі в лижному марафоні Ла Діагонела в Швейцарії, який пройшов при температурі навіть нижче -20 градусів Цельсія, у низки учасників обмороження пальців рук і ніг. На ситуацію відреагував відомий шведський лижник, призер чемпіонатів світу Калле Гальварссон.

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Патрік Оттілінгер

Патрік Оттілінгер / Фото: Instagram

Нагадаємо, що двом лижникам загрожувала ампутація пальців. У шведа Міхаеля Еклефа розвинувся некроз. Він ризикував втратити великий палець ноги, але все обійшлося. Німецький лижник Патрік Оттілінгер може втратити два пальця на руці.

"Я не розумію, як таке сталося. Дуже дивно, що ти під час гонки не відчуваєш, як починається обмороження пальців рук і ніг. Зазвичай це відразу відчувається. В такий момент потрібно зупинитися і забезпечити циркуляцію крові в ногах і руках. Не можна ризикувати життям заради змагань", – цитує Гальфварссона Aftonbladet.

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Лижник Калле Гальварссон

Лижник Калле Гальварссон / Фото: Instagram

Також Калле розповів про свій найгірший випадок в кар'єрі, після чого ледь не зав'язав з лижами:

"Це сталося на змаганнях у Фінляндії. Було дуже холодно. Я відморозив не пальці або ногу, а дещо інше, ха-ха. Було дуже зле. Це було до біса неприємне відчуття. Тоді я подумав, що варто кинути лижні гонки. Я ледве дістався до фінішу. Було неймовірно холодно".

Раніше ми писали, що російському лижникові-хулігану загрожує в'язниця в Фінляндії.

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обмороження лижні гонки лижник
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