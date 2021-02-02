Машина на повному ходу збила лижника на спортивній трасі в Росії (відео)

Ще одна спортивна трагедія ледь не сталася днями в Росії. У мережі з'явилося відео, на якому машина збиває лижника на спортивній трасі і навіть не гальмує. Інцидент стався 31 січня, на околиці селища в Тверській області на лижні у спортивної бази обласної КСШОР імені Віктора Капітонова – повідомляє Tverigrad.

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Лижник рухався по спуску в декількох метрах від будівлі бази, коли зіткнувся з легковою машиною, яка на повній швидкості пронеслася по дорозі, що перетинає лижню. Спортсмену дуже пощастило, що його зачепило по дотичній і зміг відбутися забоями. До того ж падіння пом'якшив сніг. А ось лижі і палиці відновленню не підлягають.

В адміністрації спортивної бази запевняють, що це перший такий випадок на лижній трасі, яка була прокладена ще на початку 60-х років. Але поступово пристанційне селище розростається, і до нових приватних володінь і була прокладена дорога через лижню. Хоча поставлені попереджають дорожні знаки та щити.

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