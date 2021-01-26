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Російському лижнику-хулігану загрожує в'язниця у Фінляндії

26 січня, 11:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Олександр Большунов наїхав на фінського спортсмена

Зірці російських лижних гонок загрожує тюремний строк. Олександр Большунов поскандалив на етапі Кубка світу в фінському Лахті.

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Большунов боровся за друге місце з фіном Йоні Мякі. На фінішній прямій росіянин ударив суперника палицею. А потім після фінішу спеціально збив з ніг Мякі. Подією зацікавилася поліція.

З чуток, на Большунова подали дві заяви, його звинувачують в нанесенні пошкоджень. А це вже кримінальна справа.

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Фінський юрист Оскар Ліндберг розповів, який тюремний строк може загрожувати російському лижникові.

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"По-перше, після фінішу Большунов повалив Мякі на землю. У фінському кримінальному праві це зазвичай сприймається як напад середньої або малої тяжкості. За це йому може загрожувати штраф або позбавлення волі до двох років.

По-друге, вдарити кого-небудь лижною палицею також буде рівносильно нападу з нанесенням шкоди здоров'ю легкого або середнього ступеня тяжкості, про що говорилося вище.

Обидва злочини Большунова будуть розглядатися як одне, так як вони були здійснені безпосередньо один за одним. Якщо Большунов буде засуджений за обидва злочини, то максимальна санкція для нього може скласти до двох років і восьми місяців позбавлення волі", – цитує юриста "Матч ТВ".

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лижні гонки російські спортсмени Александр Большунов
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