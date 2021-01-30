"Чув, як він кричав від болю": лижник злетів з траси і зламав стегно об рекламний щит

Британський лижник Ендрю Янг дуже серйозно травмувався на Кубку світу в шведському Фалуні. Долаючи один з поворотів в заключній частині гонки класичним стилем, 28-річний спортсмен впав. За компанію британець потягнув за собою одного з суперників і врізався в рекламний щит, що захищає трасу від обриву.
Янг не зміг продовжити гонку і залишив трасу вже на носиках в супроводі лікарів. Після чого швидка допомога відправила лижника до найближчого госпіталя, де йому діагностували перелом стегнової кістки.
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"Ми абсолютно впевнені, що він зламав стегнову кістку. Сезон для нього закінчився. Тепер нам просто залишається сподіватися, що кар'єрі Ендрю нічого не загрожує", – цитує капітана збірної Великобританії Йостейн Вінжеруі Expressen.
"Я чув його крик. Коли прийшов до тями після падіння, чув, як він кричав від болю. Сподіваюся, що з ним все буде добре", – цитує норвежця Еріка Валнеса, що впав разом з Янгом TV2.
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