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"Чув, як він кричав від болю": лижник злетів з траси і зламав стегно об рекламний щит

30 січня, 17:33

Олена Павлова Олена Павлова

Ендрю Янг залишав змагання в шведському Фалуні на ношах

Британський лижник Ендрю Янг дуже серйозно травмувався на Кубку світу в шведському Фалуні. Долаючи один з поворотів в заключній частині гонки класичним стилем, 28-річний спортсмен впав. За компанію британець потягнув за собою одного з суперників і врізався в рекламний щит, що захищає трасу від обриву.

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Янг не зміг продовжити гонку і залишив трасу вже на носиках в супроводі лікарів. Після чого швидка допомога відправила лижника до найближчого госпіталя, де йому діагностували перелом стегнової кістки.

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"Ми абсолютно впевнені, що він зламав стегнову кістку. Сезон для нього закінчився. Тепер нам просто залишається сподіватися, що кар'єрі Ендрю нічого не загрожує", – цитує капітана збірної Великобританії Йостейн Вінжеруі Expressen.

Ендрю Янг
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Ендрю Янг / Фото: Instagram

"Я чув його крик. Коли прийшов до тями після падіння, чув, як він кричав від болю. Сподіваюся, що з ним все буде добре", – цитує норвежця Еріка Валнеса, що впав разом з Янгом TV2.

Раніше ми писали, що російському лижникові-хулігану загрожує в'язниця в Фінляндії.

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