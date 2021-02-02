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Зірка лижних гонок навіть не помітила, як зламала ногу

2 лютого, 10:25

Олег Люлька Олег Люлька

Змагальний сезон для Кертту Нісканен з Фінляндії завершився достроково

Зірок лижних гонок продовжують переслідувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Раніше ми писали, що швед Міхаель Еклеф рятує пальці від ампутації після того, як відморозив їх на змаганнях. А тепер на перелом-невидимку поскаржилася фінська спортсменка Кертту Нісканен. Вона зламала ногу, навіть не помітивши, як це сталося.

"Погані новини з Фалуна. Під час суботньої гонки у мене був сильний біль в нозі. У гонці під впливом адреналіну я пробігла болісні останні кілометри до фінішу. Після змагань біль став дійсно нестерпним, і ось, з'ясувалася причина. У мене зламана кістка лівої ноги... Я була в хорошій формі і могла багато чого досягти цієї зими. На жаль... Мені зараз неймовірно кепсько", – написала Кертту Нісканен в Instagram, показавши своє фото на милицях

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Відзначимо, що Кертту Нісканен – 32 роки. Вона дворазова срібна призерка Олімпійських ігор-2014 і дворазова чемпіонка світу серед юніорів. Її молодший брат Ійво двічі вигравав Олімпіаду.

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травма перелом спортсменка лижні гонки
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