Зірка лижних гонок навіть не помітила, як зламала ногу

Зірок лижних гонок продовжують переслідувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Раніше ми писали, що швед Міхаель Еклеф рятує пальці від ампутації після того, як відморозив їх на змаганнях. А тепер на перелом-невидимку поскаржилася фінська спортсменка Кертту Нісканен. Вона зламала ногу, навіть не помітивши, як це сталося.

"Погані новини з Фалуна. Під час суботньої гонки у мене був сильний біль в нозі. У гонці під впливом адреналіну я пробігла болісні останні кілометри до фінішу. Після змагань біль став дійсно нестерпним, і ось, з'ясувалася причина. У мене зламана кістка лівої ноги... Я була в хорошій формі і могла багато чого досягти цієї зими. На жаль... Мені зараз неймовірно кепсько", – написала Кертту Нісканен в Instagram, показавши своє фото на милицях

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Відзначимо, що Кертту Нісканен – 32 роки. Вона дворазова срібна призерка Олімпійських ігор-2014 і дворазова чемпіонка світу серед юніорів. Її молодший брат Ійво двічі вигравав Олімпіаду.

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