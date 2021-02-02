Українська
$ 28,06
33,9
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Машина на полном ходу сбила лыжника на спортивной трассе в России (видео)

2 февраля, 15:21

Елена Павлова Елена Павлова

Лыжи и палки спортсмена в считанные секунды превратились в щепки

Еще одна спортивная трагедия едва не произошла на днях в России. В сети появилось видео, на котором машина сбивает лыжника на спортивной трассе и даже не тормозит. Инцидент произошел 31 января, на окраине поселка в Тверской области на лыжне у спортивной базы областной КСШОР имени Виктора Капитонова – сообщает Tverigrad.

Реклама

Читайте также: "Слышал, как он кричал от боли": лыжник слетел с трассы и сломал бедро об рекламный щит

Лыжник двигался по спуску в нескольких метрах от здания базы, когда столкнулся с легковой машиной, которая на полной скорости пронеслась по дороге, пересекающей лыжню. Спортсмену очень повезло, что его задело по касательной и смог отделаться отделался ушибами. К тому же падение смягчил снег. А вот лыжи и палки восстановлению не подлежат.

В администрации спортивной базы уверяют, что это первый подобный случай на лыжной трассе, которая была проложена еще в начале 60-х годов. Но постепенно пристанционный поселок разрастается, и к новым частным владениям и была проложена дорога через лыжню. Хотя поставлены предупреждающие дорожные знаки и щиты.

В тренде
Из-за санкций Россия лишилась чемпионата мира
Реклама

Ранее мы писали, что российскому лыжнику-хулигану грозит тюрьма в Финляндии.

А звезда лыжных гонок даже не заметила, как сломала ногу. На перелом-невидимку пожаловалась финская спортсменка Кертту Нисканен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия авария ДТП лыжные гонки лыжник
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фу
Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фуДругие
"Ребята кричали от боли": сборную Словении отравили на чемпионате мираДругие
Российские саночники на руках ползли к финишу. Их выгнали с чемпионата мира
Российские саночники на руках ползли к финишу. Их выгнали с чемпионата мираДругие
Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к Олимпиаде
Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к ОлимпиадеДругие
Дочь легенды спорта любит фотографироваться голой: невероятно горячие фото
Дочь легенды спорта любит фотографироваться голой: невероятно горячие фотоДругие
За маской красоту не спрячешь: Белодед предстала в новом наряде
За маской красоту не спрячешь: Белодед предстала в новом нарядеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять