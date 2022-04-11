Послідовник Путіна: російського гонщика-нациста викинули з команди (відео)

Артем Северюхін дозволив собі вітання нацистів на подіумі, за що був видворений із команди WARD Racing

Артем Северюхін – російський нацист

На чемпіонаті Європи з картингу, який пройшов у Португалії, спалахнув грандіозний скандал через росіянина. Під час церемонії нагородження Артем Северюхін дозволив собі продемонструвати нацистське вітання .

15-річний парубок помітно посміхався, показуючи жахливі знаки руками. Це не залишилося поза увагою його команди WARD Racing, котра категорично відреагувала на дії спортсмена.

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Компанія розірвала контракт із Северюхіним і заявила, що засуджує поведінку молодого хлопця. При цьому в WARD Racing заявили, що жалкують за поведінку члена своєї команди і не бачать можливості далі з ним співпрацювати.

Зазначимо, що хлопець виступав під італійським прапором, бо на нагородженні грав гімн саме цієї країни. До слова, відреагував на дії Артема та відомий український гонщик Іван Пеклін.

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