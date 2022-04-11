Послідовник Путіна: російського гонщика-нациста викинули з команди (відео)

На чемпіонаті Європи з картингу, який пройшов у Португалії, спалахнув грандіозний скандал через росіянина. Під час церемонії нагородження Артем Северюхін дозволив собі продемонструвати нацистське вітання .
15-річний парубок помітно посміхався, показуючи жахливі знаки руками. Це не залишилося поза увагою його команди WARD Racing, котра категорично відреагувала на дії спортсмена.
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Компанія розірвала контракт із Северюхіним і заявила, що засуджує поведінку молодого хлопця. При цьому в WARD Racing заявили, що жалкують за поведінку члена своєї команди і не бачать можливості далі з ним співпрацювати.
Зазначимо, що хлопець виступав під італійським прапором, бо на нагородженні грав гімн саме цієї країни. До слова, відреагував на дії Артема та відомий український гонщик Іван Пеклін.
"Поки тисячі людей помирають у моїй країні від рук російських загарбників, поки хтось каже, що спорт – поза політикою, ми можемо бачити поведінку російського гонщика на подіумі чемпіонату Європи. Я закликаю ФІА до дій".