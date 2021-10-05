Останній аргумент Росії. Коханка Путіна вимагає відібрати у Ізраїля олімпійське "золото"

Знаменита гімнастка Аліна Кабаєва впевнена, що олімпійське золото Токіо-2020 слід було віддати росіянці Діні Аверін, а не ізраїльтянці Ліной Ашрам

Кабаєвій давно приписують роман з президентом РФ

Олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва зажадала від президента Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе пояснити дії суддів у Токіо-2020.

Через два місяці після завершення Ігор, в Росії не замовкає істерика. Там вважають, що судді діяли упереджено, коли віддали перше місце ізраїльській спортсменці Ліной Ашрам. Мовляв, золото потрібно було вручити росіянці Діні Аверіній.

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Але в Міжнародній федерації гімнастики поки повз вуха пропускають заяви з РФ. Тепер, в гру вступила важка артилерія.

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Кабаєва називає результати Олімпіади помилковими і закликає пояснити чому були виставлені саме такі оцінки, пише Чемпіонат.

Вона впевнена, що в спірних ситуаціях такі відомості у жодному разі не повинні ховати від громадськості.

Аліна Кабаєва чемпіонка Олімпіади-2004 і дев'ятиразова чемпіонка світу. Але про чесність не їй судити. Гімнастка відбувала дискваліфікацію за допінг.

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Нагадаємо, в 2013 році Володимир і Людмила Путіни оголосили про розлучення через 30 років шлюбу. Новою таємною дружиною Путіна ЗМІ вже давно називають Кабаєву, яка за даними медіа, народила йому двох синів і дочку. Путін і Кабаєва це спростовують.