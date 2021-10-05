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Последний аргумент России. Любовница Путина требует отобрать у Израиля олимпийское "золото"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
5 октября, 13:32
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Знаменитая гимнастка Алина Кабаева уверена, что олимпийское золото Токио-2020 следовало отдать россиянке Дине Авериной, а не израильтянке Линой Ашрам
Кабаевой давно приписывают роман с президентом РФ
Кабаевой давно приписывают роман с президентом РФ

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева потребовала от президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ объяснить действия судей в Токио-2020.

Спустя два месяца после завершения Игр, в России не умолкает истерика. Там считают, что судьи действовали предвзято, когда отдали первое место израильской спортсменке Линой Ашрам. Мол, золото нужно было вручить россиянке Дине Авериной.

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Но в Международной федерации гимнастики пока мимо ушей пропускают заявления из РФ. Теперь, в игру вступила тяжелая артиллерия.

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Кабаева называет результаты Олимпиады ошибочными и призывает объяснить почему были выставлены именно такие оценки, пишет Чемпионат.

Она уверена, что в спорных ситуациях такие сведения ни в коем случае не должны скрываться от общественности.

Алина Кабаева чемпионка Олимпиады-2004 и девятикратная чемпионка мира. Но о честности не ей судить. Гимнастка отбывала дисквалификацию за допинг.

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Напомним, в 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе спустя 30 лет брака. Новой, тайной, женой Путина СМИ уже давно называют Алину Кабаеву, по данным медиа, родившей ему двух сыновей и дочку. Путин и Кабаева это опровергают.

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