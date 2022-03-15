Пішли геть, пропагандони! Російські та білоруські ЗМІ не допустили до чемпіонату світу

Наступного тижня має відбутися чемпіонат світу з фігурного катання. Змагання відбудуться з 21 по 27 березня у французькому Монпельє.
Участь у чемпіонаті не візьмуть спортсмени з Росії та Білорусі через вторгнення армії РФ до України. Також санкції зачепили ЗМІ. Раніше Міжнародний союз ковзанярів (ISU) не допустив до ЧС журналістів із Білорусі.
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А сьогодні стало відомо, що організація відмовила в акредитації та російським ЗМІ. Про це повідомила журналістка російського Матч ТВ Анастасія Паніна. Їй на пошту надійшов такий лист:
"Дякуємо за вашу заявку. На жаль, заявка відхилена. Наголошуємо, що рішення остаточне. Дякуємо за розуміння".
Раніше ми розповідали, що у Росії кінотеатри перебувають на межі банкрутства. Причиною є відмова Голлівуду постачати свої фільми до РФ.