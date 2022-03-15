Пошли вон, пропагандоны! Российские и белорусские СМИ не допустили к чемпионату мира

Международный союз конькобежцев не пустил на крупное соревнование журналистов из фашистских стран

В России не увидят чемпионат мира по фигурному катанию

На следующей неделе должен состояться чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 21 по 27 марта во французском Монпелье.

Участие в чемпионате не примут спортсмены из России и Беларуси из-за вторжения армии РФ в Украину. Также санкции коснулись и СМИ. Ранее международный союз конькобежцев (ISU) не допустил к ЧМ журналистов из Беларуси.

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А сегодня стало известно, что организация отказала в аккредитации и российским СМИ. Об этом сообщила журналистка российского Матч ТВ Анастасия Панина. Ей на почту пришло следующее письмо:

"Спасибо за вашу заявку. К сожалению, заявка отклонена. Подчеркиваем, что решение окончательное. Благодарим за понимание".

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Ранее мы рассказывали, что в России кинотеатры находятся на грани банкротства. Причиной является отказ Голливуда поставлять свои фильмы в РФ.