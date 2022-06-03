Підняли купу золота та срібла! Неймовірний тріумф України на чемпіонаті Європи

Ірина Деха та Аліна Марущак успішно виступили на континентальній першості, зібравши на двох шість медалей – три золоті, дві срібні плюс бронзову

Наші героїні чемпіонату Європи / Фото: Федерація важкої атлетики України

Сьогодні на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Албанії було розіграно нагороди у жіночій ваговій категорії до 81 кг.

В Україні – дві медалі! Чемпіонкою континенту стала Ірина Деха. Наша спортсменка найбільше підняла у ривку – 116 кг, а потім стала першою і у поштовху – 137 кг. Підсумок – дві малі та одна велика золоті медалі.

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А срібною призеркою чемпіонату Європи (у сумі) стала Аліна Марущак, котра підняла 235 кг (108 кг + 127 кг). На її рахунку срібна та бронзова малі медалі, а також срібло за загальний результат.

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Для Ірини Дехи – це вже третя перемога на чемпіонатах Європи. До сьогодні вона ставала найкращою важкоатлеткою 2016 та 2021 року.

Раніше ми писали, що 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова та її мама стали жертвами рашистських обстрілів Маріуполь.

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У боях за Маріуполь загинув також важкоатлет Атанас Іванов.