Подняли кучу золота и серебра! Невероятный триумф Украины на чемпионате Европы

Ирина Деха и Алина Марущак успешно выступили на континентальном первенстве собрав на двоих шесть медалей – три золотые, две серебряные плюс бронзовую

Наши героини чемпионата Европы / Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины

Сегодня на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Албании были разыграны награды в женской весовой категории до 81 кг.

В Украины – две медали! Чемпионкой континента стала Ирина Деха. Наша спортсменка больше всех подняла в рывке – 116 кг, а потом стала первой и в толчке – 137 кг. Итог – две малые и одна большая золотые медали.

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А серебряной призеркой чемпионата Европы (в сумме) стала Алина Марущак, которая подняла 235 кг (108 кг + 127 кг). На ее счету серебряная и бронзовая малые медали, а также серебро за общий результат.

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Для Ирины Дехи – это уже третья победа на чемпионатах Европы. До сегодняшнего дня она становилась лучшей тяжелоатлеткой 2016 и 2021 года.

Ранее мы писали, что 14-летняя тяжелоатлетка Алина Перегудова и ее мама стали жертвами рашистских обстрелов Мариуполя.

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