"Підтримка Валієвої – це їхня межа сміливості". Український фігурист показав цинізм росіян

Російські спортсмени заявляють про братерство і дружбу лише заради фотографій з "обнімашками", а коли почалися вбивства українців, вони різко втратили дар мови

Шумський розкрив цинізм росіян / Фото: Reuters, Instagram, Колаж: Сьогодні

Колишній український фігурист Олексій Шумський звернувся до російських колег з приводу вторгнення Росії в Україну. Окремо Олексій згадав українських спортсменів, які переїхали до Росії.

"Це звернення до російських фігуристів. Я – колишній фігурист з України та Грузії, проживаю у США. Коли ваша спортсменка Каміла Валієва потрапила в допінговий скандал, ви не соромилися висловлювати їй слова підтримки, постити відео, фотографії та розповідати, який світ несправедливий щодо неї та Росії. Очевидно, це крайня межа вашої сміливості та гордості.

Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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Майже ніхто з вас не сказав слова на підтримку України, майже ніхто навіть не запитав мене і, я впевнений, майже ні в кого з ваших колег з України, як наші сім'ї чи вони в безпеці. Окремо "подяка" тим українцям, які обрали Росію своїм домом. У цьому немає нічого поганого: я знайшов місце в іншій країні. Але ваше мовчання – ознака величезного боягузництва. Деякі з вас пишуть про мир у всьому світі, не кажучи, що відбувається насправді, не виступаючи безпосередньо проти агресії Росії, проти безумства вашого президента, якому багато хто з вас давив руку. Цим ви підтримуєте вбивство моїх співгромадян. Ваші війська бомбять мирне населення, вбивають дітей, людей похилого віку, жінок. Я не вірю, що ви не знаєте правди.

Режим, у якому ви живете, сягає кінця. І колись вони вас запитають, що ви зробили, щоб допомогти, що ви зробили, щоб запобігти цій вбивчій війні з народом, який ви називаєте братнім. У вас ще є шанс зробити правильний вибір. Слава Україні!", – сказав Шумський під час ефіру Instagram.

Олексій Шумський – колишній український фігурист, родом із Одеси, який виступав у танцях на льоду.

Олексій є дворазовим призером чемпіонату України у парі з Лолітою Єрмак. З 2015 року виступав за Грузію із Тетяною Козмовою.