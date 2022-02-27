"Поддержка Валиевой – это их предел смелости". Украинский фигурист показал цинизм россиян

Российские спортсмены заявляют о братстве и дружбе только ради фотографий с "обнимашками", а когда начались убийства украинцев они резко потеряли дар речи

Шумский раскрыл цинизм россиян / Фото: Reuters, Instagram, Коллаж: Сегодня

Бывший украинский фигурист Алексей Шумский обратился к российским коллегам по поводу вторжения России в Украину. Отдельно Алексей вспомнил украинских спортсменов переехавших в Россию.

"Это обращение к российским фигуристам. Я – бывший фигурист из Украины и Грузии, проживаю в США. Когда ваша спортсменка Камила Валиева попала в допинговый скандал, вы не стеснялись выражать ей слова поддержки, постить видео, фотографии и рассказывать, какой мир несправедлив по отношению к ней и России. Очевидно, это крайний предел вашей смелости и гордости.

Камила Валиева погорела на допинге в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Почти никто из вас не сказал слова в поддержку Украины, почти никто даже не спросил меня и, я уверен, почти ни у кого из ваших коллег из Украины, как наши семьи или они в безопасности. Отдельно "благодарность" тем украинцам, которые избрали Россию своим домом. В этом нет ничего плохого: я сам нашел место в другой стране. Но ваше молчание – признак огромной трусости. Некоторые из вас пишут о мире во всем мире, не говоря, что происходит на самом деле, не выступая конкретно против агрессии России, против безумия вашего президента, которому многие из вас давили руку. Этим вы поддерживаете убийство моих сограждан. Ваши войска бомбят мирное население, убивают детей, стариков, женщин. Я не верю, что вы не знаете правды.

Режим, в котором вы живете, доходит до конца. И когда-нибудь они вас спросят, что вы сделали, чтобы помочь, что вы сделали, чтобы предотвратить эту убийственную" войне с народом, который вы называете братским. Сейчас у вас еще есть шанс сделать правильный выбор. Слава Украине!", – сказал Шумский во время эфира в Instagram.

Алексей Шумский – бывший украинский фигурист, родом из Одессы, который выступал в танцах на льду.

Алексей является двукратным призером чемпионата Украины в паре с Лолитой Ермак. С 2015 года выступал за Грузию с Татьяной Козмовой.