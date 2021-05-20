Небезпечна пристрасть української чемпіонки: гнала по бездоріжжю, незважаючи на бажання втекти

Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Наталя Добринська розповіла, як освоює нові види спорту і боїться не впоратися з керуванням і впасти

Наталія Добринська любить їздити на мотоциклі / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка 2008 року з багатоборства і мама трьох дітей Наталя Добринська зізналася, що постійно пробує щось нове. І ось на Кіпрі легкоатлетка опанувала їзду по бездоріжжю на спортивних мотоциклах. Раніше ми писали, що українська чемпіонка незадоволена тілом після трьох дітей.

"Я обожнюю освоювати нові види спорту! Це неповторні емоції, які далекі від приємних. Тут і страх, хвилювання, і невідомість. І що буде, якщо не вийде, упаду, а не впораюся з керуванням, не зможу... Перше, що хочеться зробити – втекти. Та шляху назад немає. Ти робиш перший крок на зустріч новому, і все стає на свої місця. У спорті немає часу відволікатися! Спорт поглинає. Техніка, увага, концентрація, виконання", – розповіла Наталя в Instagram

Добринська зізналася, що не все виходить з першого разу: "Але треба просто продовжувати натхненно працювати, і з кожним тренуванням ти відчуваєш себе впевненіше, відчуваєш, як вид тобі підкоряється, і все можливо! А після тренування... Це неможливо описати словами, це стан, який можна відчути і від якого важко відмовитися!"

Раніше Добринська отримала іменну зірку на спеціальній алеї.

Також олімпійська чемпіонка сама розписала дитячу: "Яке ж це задоволення – малювати! Особливо для дитини".