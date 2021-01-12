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Олімпійський чемпіон з Грузії помер в 49 років, він збирав гроші на лікування

12 січня, 09:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дзюдоїст Давид Хахалейшвілі перемагав на Іграх-1992

Грузинський дзюдоїст, олімпійський чемпіон Барселони-1992, Давид Хахалейшвілі помер у віці 49 років. Причини його смерті не уточнюються, пише Спорт РБК .

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Давид Хахалейшвілі народився 28 лютого 1971 року в Кутаїсі. Під час своєї спортивної кар'єри він чотири рази ставав чемпіоном світу, тричі перемагав на індивідуальних і один раз на командному чемпіонаті Європи.

На Олімпійських іграх 1996 року в Атланті не брав участі через безглузду випадковість. Спортсмен запізнився на зважування і був дискваліфікований.

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У листопаді 2020 року Давид повідомив у своєму Facebook, що у нього виявлено хворобу серця, яка вимагає дорогого лікування. Тоді потрібно було зібрати 250 тисяч доларів. У публікації він дякував усім, хто відгукнувся на його прохання про допомогу, а також повідомляв, що менш ніж через тиждень йому належить перша операція.

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Раніше ми писали, що перед Новим роком помер легендарний український чемпіон Іван Богдан. Іван Гаврилович взяв "золото" Олімпійських ігор 1960 року в Римі, в 1958 і 1961 роках вигравав чемпіонати світу.

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дзюдо олімпійський чемпіон Олімпіада-1992
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