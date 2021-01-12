Олімпійський чемпіон з Грузії помер в 49 років, він збирав гроші на лікування

Грузинський дзюдоїст, олімпійський чемпіон Барселони-1992, Давид Хахалейшвілі помер у віці 49 років. Причини його смерті не уточнюються, пише Спорт РБК .

Реклама

Давид Хахалейшвілі народився 28 лютого 1971 року в Кутаїсі. Під час своєї спортивної кар'єри він чотири рази ставав чемпіоном світу, тричі перемагав на індивідуальних і один раз на командному чемпіонаті Європи.

На Олімпійських іграх 1996 року в Атланті не брав участі через безглузду випадковість. Спортсмен запізнився на зважування і був дискваліфікований.

Читайте також: Український легкоатлет несподівано помер в 27 років: він був сином призера Олімпіади

В тренді Перша українка перемогла на тенісному Australian Open-2021

У листопаді 2020 року Давид повідомив у своєму Facebook, що у нього виявлено хворобу серця, яка вимагає дорогого лікування. Тоді потрібно було зібрати 250 тисяч доларів. У публікації він дякував усім, хто відгукнувся на його прохання про допомогу, а також повідомляв, що менш ніж через тиждень йому належить перша операція.

Реклама

Раніше ми писали, що перед Новим роком помер легендарний український чемпіон Іван Богдан. Іван Гаврилович взяв "золото" Олімпійських ігор 1960 року в Римі, в 1958 і 1961 роках вигравав чемпіонати світу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама