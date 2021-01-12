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Олимпийский чемпион из Грузии умер в 49 лет, он собирал деньги на лечение

12 января, 09:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дзюдоист Давид Хахалейшвили побеждал на Играх-1992

Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Барселоны-1992, Давид Хахалейшвили скончался в возрасте 49 лет. Причины его смерти не уточняются, пишет Спорт РБК.

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Давид Хахалейшвили родился 28 февраля 1971 года в Кутаиси. Во время своей спортивной карьеры он четырежды становился чемпионом мира, трижды побеждал на индивидуальных и один раз на командном чемпионате Европы.

На Олимпийских играх 1996 года в Атланте не участвовал из-за нелепой случайности. Спортсмен опоздал на взвешивание и был дисквалифицирован.

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В ноябре 2020 года Давид сообщил в своем Facebook, что у него выявлена болезнь сердца, которая требует дорогостоящего лечения. Тогда нужно было собрать 250 тысяч долларов. В публикации он благодарил всех, кто откликнулся на его просьбу о помощи, а также сообщал, что менее чем через неделю ему предстоит первая операция.

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Ранее мы писали, что перед Новым годом умер легендарный украинский чемпион Иван Богдан. Иван Гаврилович взял "золото" Олимпийских игр 1960 года в Риме, в 1958 и 1961 годах выигрывал чемпионаты мира.

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дзюдо олимпийский чемпион Олимпиада-1992
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