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Олімпійський чемпіон Денис Силантьєв розвіз медикам та рятувальникам бронежилети від "Метінвесту" Ахметова

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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26 квітня, 15:45
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Першими "броніки" отримали рятувальники – бригада, яка розбирала завали розбомбленого росіянами ТРЦ "Ретровіль" у Києві
Медикам потрібен надійний захист
Медикам потрібен надійний захист / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Олімпійський призер з плавання, а нині волонтер Денис Силантьєв допомагає українцям перемогти у війні проти Росії: днями він розвіз бронежилети високого, 4-го класу захисту, які надала компанія "Метінвест" Ріната Ахметова. Їх роздали медикам, учасникам ТрО та працівникам ДСНС.

Першими бронежилети отримали рятувальники – саме та бригада, яка розбирала завали розбомбленого росіянами ТРЦ "Ретровіль".

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Також партію "броніків" від Силантьєва отримали медики, які вивозять поранених із гарячих точок. За словами Костянтина Руденка, заступника директора з лікувально-координаційної роботи, захисту потребують не лише лікарі та медсестри, але і, особливо, водії швидких, тому така допомога медикам вкрай потрібна.

Крім того, партію бронежилетів отримали учасники ТрО та військової поліції.

"Але для порятунку життя потрібно, щоб бронежилет був справді професійним, якісним і бажано не нижче за четвертий клас: такі можуть витримати не тільки постріли з автомата, а й навіть деякі уламки від артилерійського снаряда. На жаль, бронежилети такого класу знайти тепер ціла проблема, та й коштують вони недешево", – поділився Силантьєв.

Спортсмен зазначив, що волонтерам дуже допомагає бізнес, зокрема компанія "Метінвест", яка й раніше допомагала українцям – і в спорті, і під час пандемії коронавірусу.

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"Коли почалася пандемія коронавірусу, вони робили дуже багато для боротьби з нею. А тепер, крім усього іншого, що вони роблять, вони постачають бронеплити для бронежилетів і закупили імпортні бронежилети четвертого класу та куленепробивні каски на суму понад 10 мільйонів євро", – розповів Силантьєв.

Як відомо, компанія "Метінвест" передала на українські підприємства 900 тонн спеціальної сталі, з якої виготовлять 90 тисяч бронежилетів для українських воїнів. Також компанія закуповує за кордоном готові засоби захисту, а ще передає українським бійцям потрібну техніку: квадрокоптери, безпілотники та автомобілі.

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