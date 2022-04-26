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Олимпийский чемпион Денис Силантьев развез медикам и спасателям бронежилеты от Метинвест Ахметова

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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26 апреля, 15:45
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Первыми "броники" получили спасатели – бригада, которая разбирала завалы разбомбленного россиянами ТРЦ "Ретровилль" в Киеве
Медикам нужна надежная защита
Медикам нужна надежная защита / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Олимпийский призер по плаванию, ныне волонтер, Денис Силантьев помогает украинцам победить в войне против России: на днях он привез бронежилеты высокого, 4-го класса защиты, которые предоставила компания Метинвест Рината Ахметова. Их раздали медикам, участникам ТРО и работникам ГСЧС.

Первыми бронежилеты получили спасатели – именно та бригада, которая разбирала завалы разбомбленного россиянами ТРЦ "Ретровилль".

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Также партию "броников" от Силантьева получили медики, которые вывозят раненых из горячих точек. По словам Константина Руденко, замдиректора по лечебно-координационной работе, в защите нуждаются не только врачи и медсестры, но особенно водители скорых, поэтому такая помощь медикам крайне нужна.

Кроме того, партию бронежилетов получили участники ТРО и военной полиции.

"Но для спасения жизни нужно, чтобы бронежилет был действительно профессиональным, качественным и желательно не ниже четвертого класса: такие могут выдержать выстрелы не только из автомата, но и даже некоторые осколки от артиллерийского снаряда. К сожалению, бронежилеты такого класса найти сейчас целая проблема, да и стоят они не дешево", – поделился Силантьев.

Спортсмен отметил, что волонтерам очень помогает бизнес – в частности, компания Метинвест, которая и раньше помогала украинцам – и в спорте, и во время пандемии коронавируса.

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"Когда началась пандемия коронавируса, они делали очень много для борьбы с ней. А сейчас, помимо всего остального, что они делают, они поставляют броне-плиты для бронежилетов, и закупили импортные бронежилеты четвертого класса и пуленепробиваемые каски на сумму более 10 миллионов евро", – рассказал Силантьев.

Как известно, компания Метинвест передала на украинские предприятия 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тысяч бронежилетов для украинских воинов. Также компания закупает за границей готовые средства защиты, а также передает украинским бойцам нужную технику – квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.

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