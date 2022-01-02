Одноклубника Неймара різонули ножем

23-річний французький гандболіст ПСЖ Елоїм Пранді став жертвою нападу на Новий рік

Елоїм Пранді / Фото: Instagram

Інцидент стався у Парижі. За даними L'Equipe, Елоїм Пранді зазнав ножових поранень у груди, поряд з легенями та селезінкою.

Наразі гравець перебуває під наглядом лікарів у лікарні.

Реклама

На щастя, його стан не викликає занепокоєння. Паризька поліція розпочала розслідування справи.

ПСЖ висловив обурення стосовно інциденту, а також підтримку Елоїму та його родичам.

Реклама

Зазначимо, що Елоїм Пранді святкує свій день народження тоді ж, коли й Україна – 24 серпня.

Реклама

Він є переможцем молодіжного чемпіонату світу з гандболу, а також юнацького чемпіонату Європи. У складі ПСЖ виграв чемпіонат та Кубок Франції 2021 року.

Раніше ми писали, що жертвою грабіжників став одноклубник Зінченка з Манчестер Сіті. Португальця Жоау Канселу позбавили прикрас, розбивши йому голову.