Розбили голову та забрали прикраси: одноклубник Зінченка постраждав від злодіїв

Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу став жертвою грабіжників. Інцидент стався перед Новим роком, так що 2022-й португалець зустрічатиме з синцями на обличчі

Жоау Канселу постраждав від грабіжників / Фото: Колаж: Сьогодні

Четверо невідомих проникли до будинку футболіста. Канселу намагався дати їм відсіч, але при цьому сам постраждав.

Він розмістив фото у Instagram, на якому видно, що у нього над оком невелике розсічення

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"На жаль, сьогодні на мене напали чотири труси, які поранили мене і намагалися поранити мою сім'ю. Ось що відбувається, коли чиниш опір. Вони забрали всі мої прикраси і залишили моє обличчя ось у такому стані. Я не знаю, як можна бути такими підлими. Найважливіше для мене – це моя сім'я. На щастя, з нею все гаразд. Після стількох перешкод у моєму житті це просто ще одна, яку я подолаю. Міцний та сильний, як завжди", – цитує Канселу ua-football.com.

До речі, раніше ми писали, що Гвардіола обізвав капітана збірної України поганим гравцем. Головний тренер Манчестер Сіті назвав оборону слабкою ланкою у своїй команді та вважає Олександра Зінченка слабким захисником.